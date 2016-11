Najmladší francúzsky prezident?

Je Macron politický rojko alebo nádejný kandidát? Určite nie je ako delobuch, ktorý spraví iba rachot s dymom, ale prinajmenšom ako silnejšia nálož, ktorá zasiahne prezidentských uchádzačov z radov ľavice i pravice. Istotne im odoberie časť voličov, pričom kľúčová otázka znie, či ich získa toľko, aby postúpil do druhého kola volieb, v ktorom by mal šancu nasťahovať sa do Elyzejského paláca.

Zápas o úspech štátu

Macron sa stavia do polohy ani naľavo, ani napravo, ale hovorí, že chce zjednotiť Francúzsko. Osloviť môže voličov, ktorí sú unavení z kandidátov tradičných politických strán aj s prívlastkami okukaných tvárí. „Som presvedčený, že naša krajina má silu, pohnútky, chuť napredovať, pretože má na to históriu a ľudí. Môžeme si vybrať napredovanie. Zápas o úspech nášho štátu sa začne v máji 2017,“ povedal, keď oznámil svoju kandidatúru.

Komentátor Laurent Joffrin privítal jeho vstup do kampane: „Macron dýcha optimizmom a odhodlaním, prináša čerstvý vánok do politického života,“ napísal v denníku Libération. Ani nie tak dávno Macron ešte nebol na očiach verejnosti.

Z bankára sa stal v roku 2012 poradcom nového prezidenta Françoisa Hollanda, ktorý ho pred tromi rokmi pri výmenách vo vláde vymenoval za ministra hospodárstva. Vernosť šéfovi nezachoval, v tomto roku založil politické hnutie Vpred! a podal demisiu, lebo jeho ekonomické predstavy sa nedarilo presadzovať tak, ako si predstavoval.

Hollande, ktorý má nízku popularitu, sa zatiaľ nerozhodol, či bude ešte raz kandidovať, ale aj keby socialisti vyslali do volieb niekoho iného, ich uchádzač by tiež nemal istotu postupu do druhého kola.

Macron im situáciu ešte viac sťaží, čo fakticky priznal minister obchodu Matthias Fekl: „Kandidatúra Macrona položila časovanú bombu do srdca našej politickej rodiny. Bomba vybuchla,“ povedal pre stanicu RMC v obave o rozptýlenie hlasov ľavicových voličov.

Ohrozenie favorita

Pokojne sa nemôžu cítiť ani v tábore opozičných konzervatívcov. Zvlášť preto, že Macron zjavne načasoval oznámenie svojej kandidatúry. Pravica bude mať tento víkend prvé kolo primárok, z ktorých vzíde jej prezidentský uchádzač. Zatiaľ má podľa prieskumov expremiér Alain Juppé väčšiu šancu uspieť ako exprezident Nicolas Sarkozy. Lenže nedá sa vylúčiť opak.

Prečo? V debate s čitateľmi to objasnil Nicolas Chapuis, vedúci politického oddelenia novín Le Monde. „Sarkozy má menej spoločných vecí s lídrom hnutia Vpred! Naopak, Juppé sa môže obávať, že časť centristických voličov sa nezapojí do primárok, pretože budú považovať Macrona za toho, kto viac stelesňuje ich idey,“ upozornil Chapuis.

Mimochodom, Juppé a Macron sú podľa ankety pre noviny Les Échos politici, ktorí majú medzi obyvateľmi Francúzska najlepší imidž s tým, že bývalý predseda vlády, ktorý má 71 rokov, je na tom lepšie ako mladá politická hviezda. Znamená to, že Macrona by istotne potešilo, keby za konzervatívcov kandidoval Sarkozy.

Predák hnutia Vpred! dobre vyšiel aj z prieskumu ústavu Odoxa, ktorý zisťoval, koho by voliči najradšej videli ako prezidenta z ľavicového tábora (zaradili ho tam, aj keď o sebe tvrdí, že nie je ani ľavičiar, ani pravičiar).

Macron sa ocitol na prvom mieste s 49 percentami. Premiér Manuel Valls bol druhý (42 %) a Hollande tretí iba s 13 percentami. O Vallsovi sa špekuluje, že by sa mohol pokúsiť udržať socialistom kreslo prezidenta, keby Hollande už nechcel kandidovať.

S manželkou Brigitte; zaľúbili sa do seba ešte v čase, keď on bol stredoškolák a ona bola jeho učiteľka. Autor: SITA/AP

Ako bude s peniazmi?

Samozrejme, že ak Macron chce preraziť v predvolebnej kampani, potrebuje aj dosť peňazí. Každý kandidát môže vynaložiť približne 21 miliónov eur.

Povráva sa, že zatiaľ vyzbieral pre svoje hnutie necelé tri milióny eur, čo sú fakticky zdroje, ktoré pôjdu na jeho prezentáciu. Vpred! má síce už viac ako 60-tisíc členov, ale neplatia žiadne príspevky. Sú to dobrovoľníci, čo zbierajú od občanov názory na to, čo by sa malo zlepšiť a Macronovi by to malo pomôcť vypracovať program, ktorým osloví čo najviac voličov.

„Nemal by mať problém zaplatiť vedenie prezidentskej kandidatúry, pretože má styky s biznisom, s bohatými podnikateľmi. Lenže je ako bublina, ako prechodná móda, ktorú vytvorili médiá,“ poznamenal pre stanicu France 24 politický analytik Thomas Guénolé, ktorý riadi inštitút Vox Politica.

Je pravda, že Macronovi nahráva záujem médií o jeho osobu, ale prekvapiť môže. (Stačí si napríklad spomenúť na Donalda Trumpa, ktorý sa medzi republikánmi objavil ako outsider, no bude z neho nový prezident USA.)

Guénolé však trvá na tom, že Macron neprepíše francúzske politické dejiny: „Na volebné víťazstvo potrebujete mať silnú stranu a presvedčivé posolstvo, ale on nemá ani jedno z toho. V skutočnosti je učebnicovým príkladom kandidáta, ktorý nemá žiadnu šancu vyhrať.“

Ako by to, naopak, asi vyzeralo, ak sa Guénolé mýli? Keby sa Macron dostal do druhého kola, postup by mohol znamenať cenu zlata. Je totiž vysoko pravdepodobné, že voliči pošlú do volebného finále Marinu Le Penovú, líderku Národného frontu. V takom prípade by sa väčšina ľavicových a konzervatívnych Francúzov priklonila k Macronovi, aby zabránila príchodu krajnej pravičiarky do Elyzejského paláca.

Zaľúbení už v škole

Macron je známy vo Francúzsku romantickým príbehom. Bol stredoškolák, keď sa zaľúbil do svojej učiteľky Brigitte Trogneuxovej. Opätovala city žiaka, ale pobúrení rodičia ich od seba oddelili – mladíka Emmanuela poslali na inú školu.

Lenže iskra medzi ženou, ktorá bola o dvadsať rokov staršia od mládenca, bola taká silná, že sa stali nerozlučnou dvojicou. Napriek tomu, že jeho láska mala tri deti, rozviedla sa. Macron s ňou začal žiť v spoločnej domácnosti, keď začal chodiť na vysokú školu.