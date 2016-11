Turecko rokuje s Ruskom o dodávke raketového systému S-400

Vlani Turecko zrušilo tender na nákup tohto systému za 3,4 miliardy dolárov. Turecko potom oznámilo, že chce vyvíjať vlastné zbrane tohto typu, ale tento rok v novembri jeden z jeho predstaviteľov povedal, že je stále možné, že Turecko rakety kúpi.

O tom, že by dodávateľom mohlo byť Rusko, sa hovorilo po októbrovej návšteve ruského prezidenta Vladimira Putina v Turecku. Rusko do oblasti Stredomoria v poslednom čase dodalo niekoľko systémov rakiet zem – vzduch typu S-300 a S-400. Tieto protiraketové systémy Moskva umiestnila okolo svojej leteckej základne Latákíja v Sýrii, v apríli začali dodávky rakiet S-300 do Iránu.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov po Putinovej návšteve povedal, že ak bude si to Turecko priať, môže mu Rusko tieto zbrane dodať.