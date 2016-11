WSJ: Novým ministrom obrany USA by mohol byť aj Petraeus

ČTK |

Novým americkým ministrom obrany by sa mohol stať aj bývalý americký generál a exriaditeľ Ústrednej spravodajskej služby (CIA) David Petraeus. Podľa denníka The Wall Street Journal (WSJ) uvažuje budúci prezident Donald Trump, že ho povolá do svojho tímu. Do čela tajných služieb by mohol zamieriť riaditeľ Národnej agentúry pre bezpečnosť (NSA) Mike Rogers.