Slovensko nepochodilo s migrantmi u Talianov

Ide o takzvanú víziu pružnej solidarity, ktorá sa odkláňa od zásady utečeneckých kvót. Slovenský minister vnútra Robert Kaliňák predstavil v Bruseli návrh rezortným kolegom a u niektorých zjavne nepochodil.

Plán sa nepozdáva hlavne Taliansku. Táto krajina čelí náporu utečencov z Afriky po tom, čo sa znížil prílev migrantov vstupujúcich do EÚ v Grécku, čo je zásluhou dohody medzi úniou a Tureckom. Naopak, v Taliansku pribúda veľa žiadateľov o azyl, ktorí by mohli byť prerozdelení do ďalších štátov EÚ. (Vláda Roberta Fica vytrvalo odmieta kvóty.)

Namiesto prijímania utečencov Kaliňák ponúkol návrh, ktorý by umožnil členským krajinám poskytnúť viac peňazí a zohrať väčšiu úlohu pri ochrane vonkajších hraníc únie, prípadne prevziať väčšiu zodpovednosť za vyhostenie osôb, ktoré nespĺňajú podmienky na udelenie azylu. Slovenský text tiež počíta s tým, že v prípade veľkého prílevu migrantov by sa členské krajiny mali dohodnúť na výnimočných opatreniach, ale na dobrovoľnom základe (čiže prevziať časť utečencov jedine nepovinne).

Taliansko reagovalo podráždene: „Tento plán je veľmi neuspokojujúci," poznamenal nemenovaný taliansky diplomat pred večerou, počas ktorej sa debatovalo o migračnej kríze. Podobne kriticky sa ozvali aj diplomati z Nemecka, ktoré prichýlilo už viac ako milión utečencov. Malta, ktorá po Slovensku prevezme predsedníctvo 1. januára 2017, už dala najavo, že bude postupovať inak. Vyhlásila, že sa chce snažiť o rešpektovanie utečeneckých kvót.

Kaliňák po stretnutí ministrov povedal, že diskusia bola veľmi otvorená. Podotkol, že aj keď zazneli všakovaké názory, bolo zrejmé, že všetky krajiny majú rovnaký cieľ, ktorým je účinné riešenie migračnej krízy. „Musíme prekonať rôzne pohľady členských krajín, ale myslím si, že sme získali inšpiráciu pre ďalšiu prácu," uviedol Kaliňák. Pokiaľ ide o Taliansko a Nemecko, poznamenal, že ich pozíciu nevidí ako odmietavú.

Európsky komisár pre vnútro a migráciu Dimitris Avramopulos o slovenskej predstave povedal, že slovo „solidarita musí mať pre každého rovnaký význam". Dá sa to chápať ako opatrne zvolená poznámka, z ktorej vyplýva, že návrh Slovenska mu nie je blízky.

Odlišnosť v postojoch priznala Malta, podľa ktorej je však dôležité, že sa vedie debata: „Je zjavné, že spolu nesúhlasíme na sto percent, ale je správne o týchto veciach diskutovať, pretože migrácia je problémom pre všetky členské krajiny," povedal maltský minister vnútra Carmelo Abela.