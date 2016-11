Bude z Maďarska daňový raj?

Daň z príjmov právnických osôb sa celoplošne zníži od budúceho roka na deväť percent. Má to zvýšiť konkurencieschop­nosť Maďarska a prilákať nových investorov, argumentuje vláda. Kritici však namietajú, že toto opatrenie asi najviac poteší špekulantov usilujúcich sa o daňovú optimalizáciu.

„S týmito daňami ponúkne Maďarsko najlepšie fiškálne podmienky v Európskej únii," citovala Orbána agentúra MTI. Veľké spoločnosti v súčasnosti odvádzajú v Maďarsku 19-percentnú daň z príjmov, strední a drobní podnikatelia 10-percentnú. Od januára by sa korporátna daň mala pre všetkých zjednotiť na spomínaných deväť percent. Na Slovensku platí sadzba 22 percent, čo je momentálne európsky priemer.

Pre Budapešť to nebude lacná záležitosť. Minister hospodárstva Mihály Varga vyčíslil, že nová sadzba zníži daňové príjmy štátu na budúci rok približne o 145 miliárd forintov, takmer pol miliardy eur. Vláda však kvôli tomu podľa neho nebude musieť prepísať štátny rozpočet, schválený nezvyčajne skoro, už v lete. Výpadok totiž vykryje z plánovanej rezervy, tvrdí minister. Varga tiež ráta s tým, že zníženie dane bude časom vykompenzované rastom HDP, ktorý by zo súčasných dvoch percent mohol dosiahnuť tri až päť percent.

Ak však minister hospodárstva dúfal, že podnikatelia ocenia nové kroky vlády, po ktorých im vo vreckách zostane viac peňazí, z rokovania tripartity musel byť sklamaný. Išiel naň s úlohou od premiéra, aby zamestnávateľov pri vyjednávaní o zvýšení minimálnej mzdy „čo najviac pritlačil k stene". Orbánov Fidesz čoraz viac myslí na jar 2018, termín nasledujúcich parlamentných volieb, a preto by si želal na budúci rok zvýšiť minimálnu mzdu, ktorá teraz predstavuje necelých 360 eur, o 15 percent a v roku 2018 o ďalších osem percent. Zamestnávatelia to však podľa denníka Magyar Nemzet podmienili tým, že vláda zníži odvody namiesto o navrhované štyri percentá až o šesť percent, a to hoci aj namiesto ohláseného zníženia korporátnej dane. Varga to však odmietol s argumentom, že výpadok v sociálnych poisťovniach by bol taký vysoký, že by ho vláda zo svojich rezerv nedokázala vykryť.

Viacerí ekonomickí analytici poukazujú na to, že nová úroveň korporátnej dane bude výhodná predovšetkým pre veľké spoločnosti, lebo v ich prípade bude zníženie až o desať percent, kým malým podnikom sa uľaví iba o jedno percento.

Aj opozícia kritizuje navrhované znižovanie korporátnej dane ako nespravodlivé. „Pre nemnohých veľa a pre mnohých málo," citoval podpredsedu socialistickej strany Nándora Gúra denník Népszava. Podľa neho výrazné desaťpercentné zníženie sadzby pocíti len 1 000 až 1 100 firiem, kým zvyšných 500– až 600-tisíc si prilepší len o zanedbateľné jedno percento.