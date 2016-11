Bombardovanie ochromilo zdravotnícke zariadenia v Aleppe

„Všetci ľudia, vrátane detí a starých mužov a žien, sa ocitli pre toto ničenie bez zdravotníckych zariadení, ktoré môžu poskytnúť pomoc v prípade ohrozenia života,“ uviedol úrad vo vyhlásení, ktoré získala agentúra Reuters.

Organizácia sýrskych ochrancov ľudských práv (SOHR), ktorá situáciu monitoruje s pomocou svojich ľudí v teréne, ale tvrdí, že niektoré zariadenia sú stále čiastočne v prevádzke. Väčšina obyvateľov obliehanej časti Aleppa sa do nich však bojí chodiť, pretože nemocnice sú pod paľbou.

Mesto pod paľbou

Opoziční aktivisti podľa agentúry AP uviedli, že sobotňajší počet obetí na životoch je najhorší od utorkového obnovenia náletov. Obyvatelia tvrdia, že mesto ničili ďalšie stovky delostreleckých granátov a desiatky nových leteckých úderov.

Sýrska armáda so spojencami po niekoľkotýždňovom pokoji v utorok obnovila útoky na východné Aleppo, v ktorom je podľa odhadov 270-tisíc ľudí. Sýrska štátna televízia tvrdí, že cieľom útokov sú „základne teroristov a sklady zásob“. Rusko je síce spojencom Damasku, ale Moskva oznámila, že ruské letectvo sa útokov v Aleppe nezúčastňuje a útočí v iných častiach Sýrie. Ako Rusko, tak sýrsky režim odmietajú obvinenia zo zámerných útokov na nemocnice a ďalšiu civilnú infraštruktúru. Pre ťažké bombardovanie zostali v Aleppe uzavreté školy a výučba nebude pokračovať ani v nedeľu.

Biely dom vyzval Rusko na zastavenie násilia

Poradkyňa amerického prezidenta pre otázky národnej bezpečnosti Susan Riceová v reakcii na udalosti v tomto sýrskom meste podľa agentúry Reuters vyhlásila, že Spojené štáty útoky na nemocnice vo východnom Aleppe „čo najostrejšie“ odsudzujú. „Neexistuje žiadne ospravedlnenie pre tieto ohavné činy,“ zdôraznila.

„Spojené štáty sa opäť pripájajú k svojim partnerom … v požiadavke okamžitého zastavenia tohto bombardovania a vo výzve Rusku na okamžité obmedzenie intenzity násilia a na uľahčenie humanitárnej pomoci pre sýrsky ľud,“ uviedla vo vyhlásení Riceová.

USA a ich partneri požadujú okamžitý koniec bombardovanie, uviedla tiež Riceová a vyzvala Rusko na bezodkladné obmedzenie násilia.

Odborník na dianie v Sýrii Fabrice Balanche, ktorý pôsobí vo Washingtone, povedal, že „je jasné, že sa Damask, Moskva a Teherán rozhodli rýchlo dobyť východné Aleppo, aby v januári mohli nastupujúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa postaviť pred hotovú vec“. Trump vyhlásil, že nemieni pokračovať v podpore takzvanej umiernené sýrskej opozície, pretože sa nevie, kto to vlastne je. USA by sa podľa neho mali zamerať na porážku Islamského štátu a nájsť spoločnú reč so Sýrčanmi a ich ruskými spojencami.