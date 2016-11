Kráľovná Alžbeta II. pozve Donalda Trumpa na štátnu návštevu

SITA |

Britská kráľovná Alžbeta II. pozve novozvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa na štátnu návštevu krajiny, ktorá sa uskutoční na budúci rok, so zámerom upevniť úzke vzťahy medzi oboma štátmi. Uviedol to denník The Sunday Times, citujúc britské vládne zdroje.