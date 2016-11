Sýrska vláda odmietla návrh OSN na ukončenie bojov v Aleppe

Sýrsky minister zahraničných vecí Walíd Mualim, ktorý sa stretol v Damasku s vyslancom OSN pre Sýriu Staffanom De Misturom, označil túto myšlienku za porušenie „národnej suverenity“. Vyslanec totiž zároveň navrhol, aby sýrska vláda udelila povstaleckým štvrtiam autonómiu a uznala miestnu administratívu.

Mualim vyhlásil, že v celom meste sa musia obnoviť štátne inštitúcie, pretože ide o otázku „národnej suverenity“. „Ponechať približne 275 000 našich občanov ako rukojemníkov 6 000 či 7 000 ozbrojencom nepripadá vôbec do úvahy. To by nedovolila nijaká vláda na svete,“ tvrdí sýrsky minister.

De Mistura v priebehu týždňa varoval, že Damask sa v Aleppe usiluje o „Pyrrhovo víťazstvo“, ak nenájde s opozíciou politické zmierenie. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) tvrdí, že po posledných útokoch vládnych síl zostalo Aleppo takmer úplne bez fungujúcich zdravotníckych zariadení.

Boje si takmer každý deň vyberajú krutú daň v podobe desiatok obetí z radov civilistov. Dnes v Aleppe zahynulo približne 20 ľudí vrátane 12 detí, informuje Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR).

Mualim na schôdzke s De Misturom zároveň vyhlásil, že Damask chce od administratívy novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby zastavila podporovanie militantných skupín v Sýrii.

Aleppo, niekdajšie obchodné centrum Sýrie, je rozdelené medzi vládou kontrolovanú západnú časť a povstalcami ovládaný východný sektor od polovice roku 2012.