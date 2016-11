Oslabený Hollande sa zrejme nevzdá

Popularita francúzskeho prezidenta Françoisa Hollanda je extrémne nízka, ale on stále zvažuje, či sa na budúci rok pustí opäť do boja o kreslo hlavy štátu.

Za Hollanda sa postavilo 60 francúzskych osobností. V nedeľníku Journal du Dimanche zverejnili text, v ktorom oceňujú to, čo dosiahol, a odmietajú jeho očierňovanie. Medzi podpísanými sú napríklad svetoznáme herečky Catherine Deneuve a Juliette Binoche.

"Je to prvý položený kameň, je to prvý signál,“ poznamenali noviny Le Monde v narážke na to, že sa zrejme chystá chvíľa, keď Hollande povie, že chce ísť do volieb, ktoré budú na jar 2017.

Deň pred publikovaním textu sa prezident vybral na návštevu juhozápadu krajiny, kde síce o vlastnej budúcnosti nič neprezradil, ale niečo naznačil. "O niekoľko mesiacov sa uskutočnia voľby. Budú debaty, návrhy, ale s čím treba počítať, je vízia o budúcnosti, nie návrat k minulosti, ani uzatváranie sa v hraniciach. Čo nás spája, musí byť silnejšie ako to, čo nás rozdeľuje,“ povedal podľa denníka Le Figaro.

Dodal, že Francúzsko nemôže žiť bez EÚ a rovnako to platí opačne, čo bola zjavne poznámka najmä o euroskeptickej krajnej pravici. Jej líderka Marine Le Penová má veľkú šancu postúpiť do druhého kola volieb.

Keby sa Hollande, ktorý čelí hlavne kritike, že nedokázal oživiť ekonomiku a znížiť nezamestnanosť, nakoniec rozhodol nekandidovať, socialisti by asi stavili na premiéra Manuela Vallsa. Z ich tábora prenikajú hlasy, že v takom prípade by bol ich najlepší uchádzač, pričom viacerí by dokonca uprednostnili, keby mu prezident prenechal kandidatúru.

Konzervatívci budú mať jasnejšiu situáciu v pondelok, keď oznámia výsledky prvého kola nedeľňajších primárok. O postupe do druhého kola sa rozhodovalo medzi exprezidentom Nicolasom Sarkozym a dvoma bývalými predsedami vlády, ktorými sú Alain Juppé a François Fillon.

Vo finiši pred primárkami sa nielenže k sebe percentuálne výrazne priblížili, čo sťažovalo odhad, ktorí dvaja postúpia do druhého kola, ale navyše Francúzi vedia, že skutočnosť môže iná ako to, čo vyplýva z prieskumov.

"Svedčí o tom socialistická skúsenosť z roku 2011,“ pripomenul časopis L'Express. Pred ich primárkami mala kandidátka Ségolene Royalová 11 percent a kandidát Arnaud Montebourg osem percent, ale hlasovanie prinieslo opačné čísla. Ona iba necelých sedem percent a on 18 percent. (Hollande dostal 39 percent hlasov.)

Nálady v spoločnosti ukazujú, že víťaz primárok konzervatívcov by mal zvíťaziť v prezidentských voľbách. Lenže svet už zažil volebné prekvapenie v nejednej krajine. Socialisti preto dôrazne varujú pred možnosťou, že by voliči poslali Le Penovú do Elyzejského paláca. Voľby istotne budú dramatické, pretože karty môže zamiešať aj mladý exminister hospodárstva Emmanuel Macron.

Fakticky ako nezávislý kandidát (nedávno založil hnutie Vpred!) môže zaujať tých, čo chcú mať za prezidenta človeka s čerstvou krvou, ktorý nie je spojený so žiadnou tradičnou politickou stranou.