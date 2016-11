Trumpov štart: Problémy a škandály

Trump University však nebola skutočná vysoká škola. Ponúkala kurzy podnikania a manažmentu, ale od začiatku čelila kritike. Nakoniec sa tento Trumpov projekt skončil troma žalobami za nelegálne podnikateľské praktiky. Viacerí návštevníci inštitúcie potvrdili, že museli na „univerzitu“ písať kladné odporúčania, aby dostali jej certifikát.

Republikánovi právnici spor uzavreli za 25 miliónov dolárov. Trump predtým tvrdil, že bude na súdoch bojovať až do konca, lebo vraj on je v práve. Po vyriešení žalôb na sociálnej sieti Twitter napísal, že to urobil preto, aby sa mohol sústrediť na prácu. A pravdepodobne sa nechcene priznal aj k zodpovednosti za podvod.

"Uzavrel som právny spor o Trump University za malú časť z toho, čo mohlo byť možné odškodnenie,“ pochválil sa novozvolený prezident na Twitteri.

Newyorský prokurátor Eric Schneiderman tvrdí, že vyhrali tí, ktorých miliardár oklamal. "Donald Trump s nami neustále bojoval, podával nepodložené obvinenia a zbytočne sa odvolával. Odmietal hoci len malú kompenzáciu pre obete jeho falošnej univerzity. Teraz sa všetko zmenilo.

Dnešné odškodnenie 25 miliónov dolárov je jednoznačným obratom zo strany Donalda Trumpa. Je to veľké víťazstvo pre viac ako šesťtisíc obetí jeho podvodníckej univerzity,“ uviedol vo vyhlásení pre médiá Schneiderman.

Podľa britského denníka Guardian mohol byť jeden z dôvodov zmeny názoru Trumpa to, že prípadný verejný proces by poukázal na jeho podnikateľské praktiky. Podľa dohody nemusí republikán priznať, že sa niečoho dopustil.

Miliardár sa medzitým pustil do ďalšieho boja so svojimi kritikmi. Nahnevalo ho, že jeho viceprezident Mike Pence si v New Yorku na Broadwayi vypočul kritiku pri návšteve muzikálu Hamilton. Herci mu na konci predstavenia prečítali vyhlásenie, v ktorom nastupujúcej vláde Trumpa odkázali, že majú obavy z toho, ako sa bude správať.

"My, pane, my sme rôznorodá Amerika, ktorá je vydesená a znepokojená, že nás nová vláda nebude chrániť, že nebude chrániť našu planétu, naše deti, našich rodičov,“ odkázali Penceovi herci. Hoci novozvolený viceprezident na to nereagoval, Trump sa pustil do kritikov. Hercom odkázal, že sa majú ospravedlniť, že sa správali príšerne a že ich muzikál je preceňovaný.

Hamilton tento rok získal 11 cien Tony, čo je obdoba divadelného Oscara. Trump počas kampane urazil ženy, moslimov, Mexičanov, imigrantov aj telesne postihnutých. V podstate sa nikdy nikomu neospravedlnil.

Trump okrem boja so svojimi kritikmi aj naďalej skladá svoju vládu. Cez víkend ho navštívil jeho nedávny kritik Mitt Romney. Špekuluje sa, že vplyvný republikán bude novým ministrom zahraničných vecí. Bol by skôr umierneným hlasom medzi ľuďmi, ktorých doteraz Trump preferuje.

Jeho strategickým poradcom bude nacionalista Steve Bannon, ministrom spravodlivosti Jeff Sessions, ktorého obviňujú z rasizmu a útokov na LGBT komunitu. Poradcom pre národnú bezpečnosť sa má stať generál Mike Flynn, ktorý podľa televízie ABC nazval islam rakovinou. Šéfom CIA zase kongresman Mike Pompeo, ktorý nechce zavrieť väzenie na základni Guantánamo a podporuje mučenie ľudí obvinených z terorizmu.

"Výber týchto ľudí potvrdzuje, čo sme videli v Trumpovej kampani. Novozvolený prezident má veľmi odlišný prístup k zahraničnej politike ako súčasný šéf Bieleho domu. Je viac nacionalistický, izolacionistický,“ reagoval pre Pravdu James Goldgeier, expert na medzinárodné vzťahy z Americkej univerzity vo Washingtone.