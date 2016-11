V Británii vznikne nové hnutie, bude vychádzať z Trumpovho úspechu

Iniciátorom novej strany je milionár Arron Banks, ktorý je blízkym spolupracovníkom jedného z hlavných odporcov zotrvania Británie v EÚ Nigela Faragea a zároveň je dočasným šéfom protiimigrantskej Strany nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP).

Podľa portálu Politico.eu Banks nazval svoj nový projekt „priamou demokraciou“, v rámci ktorého by bolo možné zoradiť kandidátov do volebných obvodov, kde by prieskumy naznačovali vysokú úroveň nespokojnosti voličov s miestnym poslancom.

Banks sa v tejto súvislosti vyjadril: „Myšlienkou je vyzvať ľudí v konkrétnom volebnom obvode, aby ohodnotili svojho poslanca… Závisí od rozhodnutia ľudí, čo budeme robiť.“

Banks sa pri stretnutí s novým americkým prezidentom Donaldom Trumpom vyjadril, že by rád zbavil Dolnú snemovňu „škodcov“ tým, že proti 200 „najhorším a najskorumpovanejším poslancom“ postaví 200 vlastných kandidátov.