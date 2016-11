Posledný boj: Čomu bude čeliť Merkelová?

Hlasoval by za ňu aj americký prezident Barack Obama, ako sa priznal pri nedávnej návšteve Berlína. Ako však Merkelová sama povedala, je poctená tým, že niekto tvrdí, že má byť líderkou slobodného sveta. Zároveň to však pokladá za smiešne až absurdné.

"Ak ju medzinárodné médiá budú príliš oslavovať ako kráľovnú liberálnych hodnôt, môže ďalej stratiť podporu na východe Nemecka a vo vidieckych konzervatívnych regiónoch na západe. Už aj tak je tam nepopulárna v dôsledku toho, ako sa postavila k utečeneckej kríze,“ reagoval pre Pravdu expert na nemeckú a európsku politiku Christian Schweiger z Durhamskej univerzity.

"Nedá sa vylúčiť ani Trumpov efekt, ktorého výsledkom môže by veľký nárast hlasov pre Alternatívu pre Nemecko (AfD) na úkor CDU/CSU a SPD. Najmä, ak budeme na budúci rok svedkami sociálnych a bezpečnostných problémov, ktoré by súviseli s masovou vlnou utečencov,“ pripomenul odborník.

Merkelová je tak trocha v podobnej pozícii, v akej bol Obama v roku 2009, keď nastúpil do prezidentského úradu. Upierali sa na neho nádeje sveta, dokonca dostal Nobelovu cenu za mier, hoci ešte nič nedokázal.

Bol to však určite danajský dar. A hoci Obamovu úlohu dejiny ešte len posúdia, výsledkom je aj to, že po ňom nastúpi do úradu Donald Trump. Šokujúca voľba Američanov. Politicky absolútne celebritný miliardár, ktorý v kampani neskrýval xenofóbne názory.

Kancelárka sa preto musí vyhnúť pasci prílišných očakávaní, musí ju zvládnuť lepšie ako Obama. "Tieto voľby budú zložitejšie, ako akékoľvek predtým, minimálne od zjednotenia Nemecka,“ povedala o budúcoročnom hlasovaní Merkelová.

Politička si uvedomuje, že nestojí len proti svojim bežným súperom. Merkelová spomenula polarizáciu spoločnosti, ale vraj dúfa, že kampaň bude bojom medzi demokratmi a bude sa viesť v demokratickom duchu. Nič z toho však príliš nezaujíma nastupujúcu vlnu populistov a extrémistov. Trump v Amerike legitimizoval aj tie najabsurdnejšie klamstvá, ktoré sa nezastaviteľne šíria sociálnymi sieťami internetu.

Nad Berlínom sa pritom ešte vznášajú aj ruské tiene, podobne ako nad americkými prezidentskými voľbami. "Okrem rozdrobenia politických strán v krajine sa tentoraz musí Nemecko vysporiadať s Putinom, ktorý urobí všetko preto, aby podkopal podporu Merkelovej,“ napísala v komentári Judy Dempseyová z európskej pobočky Carnegieho nadácie pre medzinárodný mier.

„Rusko sa už pokúsilo zasiahnuť do nemeckej politiky a zdiskreditovať Merkelovú, keď šírilo príbeh o tínedžerke ruského pôvodu, ktorú uniesol utečenec. Veľká ruská komunita v Nemecku sa mobilizovala a demonštrovala pred úradom kancelárky proti Merkelovej utečeneckej politike. Príbeh bol kompletne vymyslený,“ pripomenula Dempseyová.

Zároveň sama Merkelová musí uznať, že nebola práve stvorená na to, aby bola svetovou líderkou liberálnej demokracie. Jej prístup k politike je skôr manažérsky, bez veľkých vízií. Je jednoznačne proeurópska.

A (nielen) nemecké tvrdé presadzovanie politiky úspor podľa všetkého zachránilo eurozónu. Nie je však celkom isté, aký dlhodobý dosah bude mať na budúcnosť celej Európskej únie a myšlienky integrácie. Koľko Európanov sa k nej bude ďalej hlásiť, najmä teraz, keď už existuje alternatíva, ktorou je brexit?

"Merkelová však stále reprezentuje stabilitu, umiernenosť a kontinuitu. Mnohí Nemci, ktorí si to vážia, ju voliť budú,“ uviedol pre Pravdu politológ Eric Langebacher z Georgetownskej univerzity. A jej slabosť spočíva v tom, že voliči sa obzerajú po takpovediac revolučnej populistickej pravici. Sú to stúpenci Trumpa, brexitu, AfD. Merkelovú zároveň nikdy nepodporí krajná ľavica,“ pripomenul Langebacher.