Zaostávajúci francúzsky expremiér Fillon sa stal politickou raketou

François Fillon. Autor: SITA/AP

V ôsmich prieskumoch počas októbra sa pohyboval tesne nad jednocifernou popularitou, keď mal najviac 12 percent podporovateľov. Bola to až trojnásobná strata na Alaina Juppého a Nicolasa Sarkozyho, o ktorých sa predpokladalo, že sa medzi nimi rozhodne o straníckom víťazovi vo finále primárok.

November už vyzeral inak – tento sa mesiac sa začal meniť trend, pretože Fillon sa zrazu ocitol na 17 percentách a vzostup pokračoval. Až tak vysoko, že v prieskume zverejnenom dva dni pred hlasovaním sa dotkol úrovne 30 percent.

Prečo sa Fillon stal víťazom prvého kola? "Kolísavosť voličov v tomto type hlasovania všeobecne býva vyššia. Kým v prezidentských voľbách sa všetko odohráva posledné dva mesiace, v primárkach sa občania sústredia na prijatie svojho rozhodnutia skôr v posledných dvoch týždňoch,“ poznamenal denník Le Monde.

Zdá sa, že Fillonovi vyšla stratégia, ktorá ho ponúkala ako spoľahlivého, seriózneho kandidáta. "Dokázal veľmi rýchlo vytvoriť dojem, že on je tým, kto má najprepracovanejší program,“ dodal Le Monde. Zjavne mu nahrali body aj jeho vystúpenia v televíznych debatách pravicových uchádzačov pred primárkami.

Do finále ide Fillon so ziskom 44 percent hlasov z prvého kola. Analytik David Desgouilles doslova hovorí o rozhodnutom politickom zápase. "Bude ťažké pre Juppého dohnať svoju stratu, keď Sarkozy dal najavo, že bude hlasovať za Fillona,“ povedal pre noviny Le Figaro.

Voliči sa síce rozhodujú samostatne, ale mnohí stúpenci vyradeného exprezidenta sa nechajú ovplyvniť jeho posolstvom. Podľa čerstvého prieskumu agentúry Opinionway by mal Fillon vyhrať nad Juppém v percentuálnom pomere 54:46.

Fillon, ktorý bol predsedom vlády, keď Sarkozy úradoval v Elyzejskom paláci, sľubuje voličom, že pod jeho vedením bude stáť Francúzsko pevne na nohách. Tvrdí, že má plán, aby bolo do desiatich rokov najvýkonnejšou ekonomikou v Európe a že do piatich rokov zníži dvojcifernú nezamestnanosť na úroveň siedmich percent.

Ako obdivovateľ zosnulej britskej expremiérky Margaret Thatcherovej chce okresávať výdavky štátu. Vo verejných financiách by chcel ušetriť až 110 miliárd eur. Prepustil by preto z práce 500-tisíc štátnych zamestnancov a upravil vek odchodu do dôchodku na 65 rokov. Ako prezident by nepotešil homosexuálne páry. Zakázal by im totiž osvojenie detí.

V zahraničnej politike má pomerne blízko k Moskve. Hovorieva, že teroristickú organizáciu Islamský štát treba zničiť spoluprácou s Rusko a Iránom. Obhajuje postup Vladimira Putina v Sýrii. Podľa Fillona šéf Kremľa postupuje síce chladno pragmaticky, ale účinne.

Na vierovyznanie moslimov má vyhranený názor. "Vo Francúzsku nie je náboženský problém. Je problém spojený s islamom. Krvavá invázia islamistov do nášho každodenného života by mohla zvestovať tretiu svetovú vojnu,“ pripomenul jeho výrok týždenník L'Express.

V niektorých veciach sa rétorika Fillona približuje k tomu, čo presadzuje líderka krajnej pravice Marine Le Penová, ktorá má výraznú nádej postúpiť do druhého kola prezidentských volieb na jar 2017. "Jeho prvé miesto v primárkach sa preto zdá byť pre ňu zlou správou,“ napísal časopis Le Point.