Trump: Farage by bol vhodným veľvyslancom Británie v USA

Trump na sociálnej sieti Twitter napísal: „Mnoho ľudí by privítalo, ak by Nigel Farage zastupoval Britániu ako veľvyslanec v Spojených štátoch. Určite by sa svojej úlohy zhostil znamenite.“

Hoci Farage vyjadril záujem pomôcť Trumpovmu tímu, nedávno vyhlásil, že sa nepovažuje za „veľvyslanecký typ“. Obaja politici sa stretli pred niekoľkými dňami po tom, ako republikán Trump porazil vo voľbách demokratku Hillary Clintonovú. Trump sa s Farageom stretol aj počas svojej predvolebnej kampane v štáte Mississippi.

Na ich povolebnom stretnutí v newyorskej budove Trump Tower navrhol Farage novozvolenému prezidentovi, aby sa stal prostredníkom úradu na Downing Street č. 10 pre britsko-americké záležitosti; tento návrh bol však zamietnutý.

Kancelária britskej premiérky totiž vyhlásila, že Farage nemôže vystupovať ako „tretia osoba“ vo vzťahoch medzi Theresou Mayovou a Trumpom, pričom trvá na tom, aby vláda disponovala „dobre zavedenými“ komunikačnými kanálmi, uvádza zmienená spravodajská webová stránka.

Líder UKIP taktiež vyzval úradujúceho britského ambasádora vo Washingtone Kima Darrocha, aby odstúpil, pretože je „fanatickým eurofilom a súčasťou starého režimu“ a jeho názory by boli „diametrálne odlišné od Trumpových“.