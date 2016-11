Rokovania o znovuzjednotení Cypru opäť uviazli

Prezident gréckej časti Cypru Nicos Anastasiades a jeho turecký kolega Mustafa Akıncı sa nevedeli zhodnúť na tom, kde by bola hranica medzi dvoma entitami, ktoré by tvorili znovuzjednotenú krajinu.

Cieľom ich rokovania vo vysokohorskom rezorte Mont Pèlerin bolo nájsť spoločnú reč o teritoriálnej hranici a dátume záverečného kola rokovaní. Išlo už o druhé kolo vyjednávaní v Mont Pèlerine počas tohto mesiaca, pretože začiatkom novembra sa Anastasiades s Akincim stretli na podobnom, päťdňovom rokovaní.

Hranica je mimoriadne citlivou otázkou pre tureckú stranu, pretože by sa musela vzdať časti územia, ktoré jej patrí od rozdelenia ostrova v roku 1974. Argumentom gréckych Cyperčanov pre zväčšenie ich územia na úkor tureckých Cyperčanov je skutočnosť, že by to viac odzrkadľovalo veľkosť ich populácie a ekonomiky.

Anastasiades, ktorého vládu uznávajú všade okrem Turecka, a na druhej strane Akıncı, ktorého kabinet neuznávajú nikde okrem Turecka, debatujú o znovuzjednotení ostrov už rok a pol a chcú dosiahnuť dohodu do konca tohto kalendárneho roka. Táto dohoda by bola následne predmetom simultánnych referend v oboch častiach ostrova na začiatku budúceho roka.

V pondelok grécki a tureckí Cyperčania uskutočnili demonštráciu, čím chceli vyjadriť svoju podporu reunifikačným snahám.