Svadba zatiaľ nezbaví tureckých násilníkov viny

Demonštrantky v Ankare nesú transparenty s nápisom: "Potrestajte násilníka, nie dieťa. Autor: SITA/AP

Návrh zákona stiahol dnes turecký premiér Binali Yildirim. Stalo sa tak tesne pred konečným hlasovaním o tomto zákone v parlamente.

Predkladaný návrh vyvolal pouličné protesty v Turecku, ako aj medzinárodné odsúdenie. Kritici tvrdia, že by tak došlo k legitimizácii znásilnení neplnoletých dievčat a podpore zvyklosti sobášiť sa s tzv. detskými nevestami.

OSN vyzvala vládu v Ankare, aby návrh novej právnej normy neschválila, argumentujúc tým, že by to poškodilo schopnosť štátu bojovať proti pohlavnému zneužívaniu a vynúteným detským sobášom.

Petíciu s výzvou na stiahnutie zákona za tri dni podpísalo vyše 800-tisíc ľudí. Vážne výhrady zverejnila aj provládna ženská organizácia, ktorej podpredsedníčkou je dcéra prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.

Konzervatívna islamská AKP včera potvrdila, že návrh nestiahne, pripustila však, že zváži prípadné pozmeňujúce návrhy opozície. Tá však návrh novely zákona označila za zlý od samotných základov, a preto sa do jeho kozmetických úprav vraj nezapojí. Sociálni demokrati z najväčšej opozičnej strany CHP vláde odkázali, že ak návrh prejde, napadnú ho na ústavnom súde, pretože ide o faktickú amnestiu, ktorú musí schváliť trojpätinová parlamentná väčšina.

Kritici návrhu zákona vyčítajú, že omilostenie páchateľov sexuálnych zločinov, ktorí sa zosobášili so svojimi obeťami, povzbudí nelegálnu prax vynútených manželstiev s neplnoletými dievčatami. Hoci v Turecku možno občianske sobáše uzatvárať až od osemnástich rokov a výnimku od 16 rokov musí povoliť súd, vo vidieckych oblastiach sú časté cirkevné zväzky, spečatené miestnym imámom, kde nevesta má pätnásť i menej rokov.

„Keď päťdesiat- či šesťdesiatročnému mužovi poviete, aby si vzal jedenásťročné dievča po tom, čo ho znásilnil, on si ho vezme a ono si odtrpí následky,“ upozornil Omer Suha Aldan, poslanec za CHP. „Také mladé dievča bude žiť vo väzení celý život,“ dodal.

Minister spravodlivosti Bekir Bozdag návrh zákona označil za odpoveď na „smutnú realitu“ detských svadieb, ktorá prežíva v niektorých zaostalých oblastiach krajiny. Vzťahovať sa má iba na asi tritisíc prípadov, keď si muž po dobrovoľnom pohlavnom styku dievča zobral za ženu. „Keď sa potom z toho neoficiálneho zväzku narodí dieťa a lekár upozorní úrady, muž zvyčajne skončí vo väzení. To však uvrhne matku aj s dieťaťom do ťažkej finančnej situácie,“ argumentoval minister záujmom celej rodiny. Výčitky, podľa ktorých pôjde o legalizáciu sexuálneho násilia, Bozdag odmietol. "Na tých, ktorí spáchali zločin sexuálneho zneužitia pomocou sily, hrozby, podvodu, alebo iným spôsobom obmedzujúcim slobodnú vôľu, sa tento článok nebude vzťahovať,“ zdôraznil.

Proti chystanej novele zákona ostro protestovali organizácie na ochranu ľudských práv. Podľa nich sa za posledných desať rokov počet zneužívania detí v Turecku strojnásobil; 483-tisíc dievčat bolo nútených vstúpiť do manželstva a teraz sa situácia ešte zhorší. „Je to istý typ amnestie pre páchateľov zneužívania detí,“ varoval Detský fond OSN. „Tieto zavrhnutiahodné formy násilia voči deťom sú zločiny, ktoré ako také majú byť potrestané,“ uviedol vo vyhlásení UNICEF.

Ozvala sa však aj ženská organizácia blízka tureckej vládnej strane, v ktorej vedení je Sumeyye Erdoganová Bayraktarová, dcéra hlavy štátu. Podľa nej hlavným problémom návrhu zákona je preverovanie, či bol sexuálny styk vynútený, alebo dobrovoľný. „Chceli by sme upozorniť na problémy, ktoré by mohli vzniknúť v prípade, že to nadobudne platnosť. Ako možno identifikovať u takého mladého dievčaťa vlastnú vôľu?“ upozornila provládna ženská organizácia.