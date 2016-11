Kleptokracia a rodinkárstvo? Trump má problém s konfliktom záujmov

Aký veľký je konflikt záujmov celebritného boháča Donalda Trumpa, ktorý 20. januára prevezme kľúče od Bieleho domu?

"Mali by sme mať preto starosti? Jednoznačne áno. Trump nie je prvý prezident, ktorý sa osobne snaží profitovať z tohto úradu. Ale pokiaľ viem, je prvý, ktorý to robí otvorene, dokonca sa to ani nepokúša zakryť,“ reagoval pre Pravdu profesor práva Ralf Michaels z Dukeovej univerzity, ktorý sa zaoberá konfliktom záujmov.

"Dôsledkami toho je skutočne reálne riziko kleptokracie a rodinkárstva v podobe, ako ich poznáme len z autoritatívnych nedemokratických režimov v rôznych regiónoch sveta. Mnohí ľudia sa obávajú, že takýto spôsob vlády sa bude snažiť Trump napodobňovať aj v iných oblastiach. Jeho túžba obohatiť sa je len jednou súčasťou tendencie presadiť autoritatívny režim,“ myslí si Michaels.

Majetky po celom svete

Možno sú to silné slová. Trump však ukazuje, že nie je náchylný počúvať akúkoľvek kritiku svojich vyhlásení. "Pred voľbami bolo dobre známe, že mám záujmy týkajúce sa majetku po celom svete. Iba podvodnícke médiá z toho robia veľký problém,“ napísal Trump na sociálnej sieti Twitter.

Podľa denníka Washington Post zo slov celebritného miliardára vyplýva, že má obchodné záujmy minimálne v 18 krajinách sveta. Po zvolení sa Trump napríklad stretol s developermi z Indie. Jeden zdroj oboznámený s obsahom schôdzky tvrdí, že mu vraj iba pogratulovali. Druhý však pre noviny uviedol, že diskutovali s Trumpovou rodinou aj o možných budúcich realitných obchodoch.

Novozvolený prezident sa po víťaznom hlasovaní 8. novembra zatiaľ stretol s jediným štátnikom, japonským premiérom Šinzó Abem. Na schôdzke sa zúčastnila aj Trumpova dcéra Ivanka a predsedu vlády privítal aj jej manžel Jared Kushner. Obaja patria do najužšieho kruhu ľudí, s ktorými sa novozvolený americký prezident očividne radí.

Ivanka sa telefonicky rozprávala aj s argentínskym prezidentom Mauriciom Macrim. Trumpa a hlavu štátu juhoamerickej krajiny spájajú obchody z minulosti. Argentínske médiá dokonca napísali, že sa dvaja prezidenti zhovárali aj o investíciách Trumpa v Argentíne. Americký miliardár vraj žiadal Macriho o radu, čo s jeho projektom, ktorý sa vraj dobre nevyvíja.

Obe strany takúto konverzáciu popreli. Ale už samotný fakt, že Trumpove deti, ktoré majú po otcovi prevziať biznis, sú pri rozhovoroch so svetovými politikmi, vzbudzuje otázky.

Slepý fond

"Tým, aké obrovské sú investície novozvoleného prezidenta a aká je ich povaha, sme sa dostali do bezprecedentnej situácie. Neviem o žiadnom šéfovi Bieleho domu, ktorý by vstupoval do úradu s tým, že riadi svoj biznis, že by bol do takej veľkej miery aktívnym manažérom, akým je Trump,“ uviedol pre Pravdu emeritný profesor práva Erik Jensen z Case Western Reserve University v štáte Ohio.

Odborník, ktorý sa zaoberá daňami a investíciami, pripomína, že Amerika mala bohatých prezidentov aj predtým, väčšinou však v čase volieb už neboli priamo podnikateľmi. "Ich aktíva bolo možné presunúť do zvereneckého, takzvaného slepého fondu. Znamenalo to, že prezident nevedel nič o tom, ako ich investujú,“ vysvetlil Jensen.

"Nie je však jasné, či to bude fungovať s Trumpom. Obchody po celom svete nesú jeho meno. Ako by mohol prestierať, že nevie, čo vlastní a čo má jeho rodina k dispozícii? To, že by podnikanie riadili Trumpove deti ani náhodou nerieši konflikt záujmov,“ vyhlásil právnik.

Bude Trump transparentný?

Situácia by možno bola o niečo jednoduchšia, keby to už v tejto chvíli nevyzeralo tak, že sa Trump snaží verejnosť zavádzať. Novozvolený prezident rád počas kampane tvrdil, ako veľa peňazí dáva na charitu. Dlhodobé skúmanie denníka Washington Post však nič také nepotvrdilo. Celú vec by mohlo objasniť, keby Trump zverejnil daňové priznanie, čo však neurobil.

Medzitým jeho nadácia nepriamo priznala, že takpovediac obchodovala sama so sebou. Podľa zverejneného daňového záznamu z roku 2015 uviedla, že časť peňazí, ktoré mala k dispozícii, mohla ísť priamo k Trumpovi, jeho rodine alebo nejakej spoločnosti, ktorú vlastní. Za to môže nadácia dostať pokutu a bude musieť doplatiť zneužité financie. Na prípad tiež upozornil denník Washington Post.

"Trumpova situácia je zložitá, pretože má veľa fyzického majetku. Nepredával by akcie, ale budovy. Značná časť bohatstva, ktorú má, tiež súvisí s jeho menom ako jeho značkou,“ reagoval pre Pravdu Andrew Rudalevige z Bowdoinovej vysokej školy v štáte Maine, ktorý sa zaoberá konfliktmi záujmov v politike.

"Minimálne by však Trump mal byť veľmi transparentný. Mal by jasne povedať, čo vlastní, aké má dlhy, zverejniť daňové priznania. Mohol by tiež navrhnúť zákon, podľa ktorého by všetko rozhodovanie na finančných regulačných úradoch mali na starosti verejní zamestnanci, nie politickí nominanti. A určite nie jeho deti,“ vyhlásil politológ.