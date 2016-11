Pred súbojom o spolkového kancelára prieskum favorizuje Merkelovú

V priamom súboji so šéfom sociálnej demokracie Sigmarom Gabrielom by Merkelová dostala 50 percent hlasov, zatiaľ čo súčasný vicekancelár Gabriel len 16 percent. Ak by sa predsedníčke kresťanských demokratov postavil šéf Európskeho parlamentu Martin Schulz, o ktorom sa tiež uvažuje, zvíťazila by v pomere 49 ku 27.

Sociálni demokrati zatiaľ kandidáta na kancelára neoznámili, mali by tak urobiť v januári. Či už sa rozhodnú pre Gabriela, alebo Schulza, budú to mať v súboji s konzervatívnou úniou CDU/CSU zložité. Tomu napovedajú aj posledné prieskumy, podľa ktorých by CDU/CSU dalo svoj hlas 36 percent nemeckých voličov, zatiaľ čo sociálnym demokratom 23 percent. Do Spolkového snemu by sa dostala ešte Alternatíva pre Nemecko, Ľavica aj Zelení (všetci desať percent) a slobodní demokrati (päť percent).