Francúzska polícia zadržala 6 mladých ľudí podozrivých z džihádu

Medzi zadržanými je 18-ročné dievča a 21-ročný mladík, ktorý v Marseille robil nábor pre džihádistov.

Podnetom pre začatie razií bolo práve „podozrivé“ správanie sa 18-ročnej dievčiny, ktorá na internete často navštevovala webové stránky venované džihádu a bola aj „v kontakte s jednotlivcami v dejiskách súčasných ozbrojených konfliktov“, uviedla marseillská prefektúra.

Polícii sa vďaka jej sledovaniu podarilo vypátrať ďalšie štyri osoby vo veku 16–23 rokov, ktoré boli prívržencami rovnakého radikálneho hnutia. Bola medzi nimi aj osoba, ktorá konvertovala na islam.

Podľa denníka Corse-Matin mal zadržaný verbovač kontakty s džihádistami a podnikal aktivity, ktorých výsledkom bol odchod niekoľkých mladých žien do vojnových zón na Blízkom východe. Vyzýval tiež na spáchanie teroristických útokov na francúzskom území.

Zadržaných previezli do Paríža, kde ich podrobili ďalším výsluchom a začali voči nim vyšetrovanie v súvislosti s podozrením zo spolčovania sa s cieľom spáchať teroristický čin a v súvislosti so sledovaním podozrivých webových stránok. Najmenej dvoch zo šiestich zadržaných vzali do väzby.