Iránsky vodca varoval USA pred predĺžením sankcií

„Súčasná americká vláda porušila jadrovú dohodu pri mnohých príležitostiach,“ povedal Chameneí na zhromaždení členov Revolučných gárd. „Poslednou je rozšírenie sankcií o desať rokov. Ak by sa to stalo, určite by to bolo proti dohode a Islamská republika by na to rázne reagovala,“ dodal.

Americká Snemovňa reprezentantov hlasovala tento mesiac za rozšírenie amerických sankcií voči Iránu o desať rokov. Platnosť tohto opatrenia však ešte vyžaduje súhlas Senátu a podpis prezidenta Baracka Obamu.

Novozvolený prezident USA Donald Trump dohodu vo svojej kampani ostro kritizoval, podľa neho by sa mala dohodnúť nová zmluva. Vyzval zároveň k sprísneniu sankcií voči Iránu s cieľom donútiť Teherán k väčším ústupkom.

Päť stálych členov Bezpečnostnej rady OSN (USA, Rusko, Čína, Británia a Francúzsko) a Nemecko podpísali dohodu s Iránom o obmedzení jeho jadrového programu vlani v júli. Dohoda nadobudla platnosť tento rok v januári.

Irán sa okrem iného zaviazal k vyradeniu časti centrifúg na obohacovanie uránu, vývozu väčšiny už obohateného uránu, prestavbe niektorých svojich zariadení na výskumné pracoviská a k prestavbe ťažkovodného reaktora v Araku.

Na plnenie dohody s Iránom dohliada Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE), ktorá v správe tento rok vo februári uviedla, že Irán svoje záväzky plní.