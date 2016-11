Hollande má 10. decembra oznámiť, či bude znova kandidovať

Elyzejský palác túto informáciu zatiaľ oficiálne nepotvrdil, informovala spravodajská televízna stanica BFMTV. Francúzske médiá však uviedli, že ide o veľmi pravdepodobný termín, keďže Hollande sa bude rozhodovať aj na základe výsledkov celonárodného zjazdu PS, ktorý sa bude konať 3. decembra. Poukázali aj na to, že 15. december je hraničným dátumom pre oznámenie kandidatúry na post prezidenta Francúzskej republiky.

Médiá pripomenuli, že 10. decembra sa – zrejme v Paríži – bude konať míting Emmanuela Macrona, bývalého ministra hospodárstva, ktorý bol roky považovaný za Hollandovu pravú ruku a ktorý pred niekoľkými dňami oznámil, že sa chce takisto uchádzať o funkciu hlavy štátu.

Guillaume sa domnieva, že pokiaľ ide o perspektívu znovuzvolenia Hollanda za prezidenta na ďalších päť rokov, hladkým víťazstvom Francoisa Fillona v prvom kole primárok pravice sa ľavici otvorili brány do Elyzejského paláca.

„Ešte minulý týždeň mi socialistickí senátori hovorili, že je to (prezidentské voľby) stratené. Ale od pondelka (Fillonovho víťazstva) vravia, že by sa to dalo uhrať,“ vysvetlil Guillaume. Fillon v primárkach, ktoré sa konali uplynulú nedeľu, porazil expremiéra Alaina Juppého, ako aj bývalého prezidenta Nicolasa Sarkozyho, ktorý skončil na treťom mieste.

Drvivá väčšina Francúzov je podľa aktuálnych prieskumov proti tomu, aby sa Hollande znova uchádzal o post hlavy štátu. Vyčítajú mu, že nesplnil svoje predvolebné sľuby, najmä ten o znížení nezamestnanosti v krajine, ako aj zlyhanie v boji proti terorizmu, ktorého bolo Francúzsko v uplynulých mesiacoch obeťou.