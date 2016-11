Pápežovo gesto k ženám je len symbolické

V tejto atmosfére sa pápež František rozhodol ukončiť Rok milosrdenstva vyhlásením, ktorým dal všetkým katolíckym kňazom možnosť udeliť odpustenie ženám, ktoré podstúpili interrupciu. Túto možnosť mali počas roka, teraz ju predĺžil na neurčito. „Neexistuje žiadny hriech, na ktorý by nedosiahla Božia milosť a ktorý by nedokázala zmyť, ak nájde kajúcne srdce, ktoré túži po zmierení,“ uvádza v apoštolskom liste, ktorý v pondelok zverejnil Vatikán v ôsmich jazykoch.

Predtým mohli rozhrešenie ženám po umelom prerušení tehotenstva udeliť len biskupi alebo osobitní spovedníci jednotlivých diecéz. Teraz sa síce táto právomoc rozširuje na všetkých kňazov, zostáva však len možnosťou. Aj preto viaceré médiá predpokladajú, že v praxi nebude mať až taký veľký dosah. A to aj napriek tomu, že pápež vo svojom liste upozorňuje kňazov, že keď spovedajú, mali byť mať „otvorené srdce, pretože každý kajúcnik je pripomienkou toho, že on sám je hriešnik“.

Agentúra Reuters pripomína, že v niektorých krajinách ako Spojené štáty či Veľká Británia takúto právomoc biskupi už predtým delegovali na kňazov. „Ale symbolicky sa to interpretuje ako veľké gesto s dosahom na ženy,“ citoval portál Local.it vatikánskeho experta Johna Allena. Jezuitský kňaz James Martin zas pre CNN povedal, že je to ďalšie „gesto milosrdenstva“.

Na druhej strane pápež jasne označil umelé prerušenie tehotenstva za ťažký hriech. A na tlačovej konferencii vo Vatikáne to zdôraznil aj arcibiskup Rino Fisichella, ktorý odmietol špekulácie, že pápežovým rozhodnutím sa bude umelé prerušenie tehotenstva považovať za menší hriech. Pápež vlani hovoril o utrpení žien, ktoré podstúpili interrupciu, s tým, že stretol veľa takých, ktoré urobili „trýznivé a bolestivé rozhodnutie“ a je si vedomý tlaku, ktorý ich vedie k takému rozhodnutiu.

Napriek „kultúre milosrdenstva“, ktorú pápež spomína, niektorých sklamal. „Mnohým katolíckym reformátorom sa uľavilo, keď pápež vyzýval, aby sa pozornosť posunula od rozprávania o interrupciách a antikoncepcii k podpore sociálnej spravodlivosti a starostlivosti o životné prostredie. Takže je sklamaním, keď označí interrupcie ako veľmi ťažký hriech. Hoci dal najavo, že je to hriech, ktorý môže byť odpustený ako každý iný cez spoveď,“ uviedla na stránke Huffington Post katolícka novinárka Celia Wexlerová. Pripomenula zároveň štatistiky z roku 2014, keď tri štvrtiny všetkých žien, ktoré podstúpili interrupciu v USA, boli z chudobných domácností alebo z rodín s nízkym príjmom.

Revolúcia to nie je ani podľa Šarloty Pufflerovej zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť. „Ide o základné práva žien a cirkev by sa do toho nemala miešať. Rozhodovať o svojom tele je výsostné právo každej ženy. Týka sa to žien akéhokoľvek vyznania – teda aj katolíckeho. Základné ľudské práva nám nikto neudelil ani nám ich nemôže odňať, teda ani cirkev, narodili sme sa s nimi,“ povedala Pufflerová pre Pravdu.

Tiež upozornila, že cirkev zároveň zakazuje antikoncepciu i vzdelávanie vrátane sexuálnej výchovy. „Pritom ide o najúčinnejšiu prevenciu neželaných tehotenstiev aj interrupcií. Cirkev to potom prezentuje, ako keby ženy chceli iba chodiť na interrupcie, hoci ženy sa chcú najmä slobodne rozhodovať o čase a počte detí, ktoré sa im narodia – čo je tiež ich právo – a interrupcia je pre ne až krajným riešením,“ povedala Pufflerová.

Podľa štatistík OSN približne 40 percent svetovej populácie žije v krajinách s prísnymi zákonmi o umelom prerušení tehotenstva. „Zákazy neznižujú počet interrupcií, len zvyšujú riziko pre zdravie a život žien a dievčat, ktoré sa uchyľujú k nebezpečným a nelegálnym službám,“ upozornili experti OSN.

O zavedenie takmer úplného zákazu umelého prerušenia tehotenstva sa nedávno pokúsili aktivisti v Poľsku. Návrh zákona, ktorého presadenie žiadala iniciatíva Stop potratom s podporou katolíckej cirkvi, prešiel s podporou konzervatívnej vlády prvým čítaním v parlamente, po celoštátnych protestoch napokon sprísnenie aj tak prísneho zákona neprešlo. Iniciatíva však avizovala, že snahu o sprísnenie zákona nevzdáva.

Ako pápežov odkaz teraz ovplyvní rôzne hnutia, ktoré v mnohých krajinách presadzujú zákaz interrupcií, zostáva otázne. „Tieto skupiny si z toho vezmú to, čo sa im práve hodí, lebo manipulujú s verejnou mienkou,“ uzavrela Pufflerová.