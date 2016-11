O Elyzejský palác sa uchádza putinofil

Putin, ktorý si s Fillonom tyká, aj v stredu potvrdil, že s ním má dobré osobné vzťahy a vychválil ho ako profesionála.

„Fillon je putinofil, nie rusofil… Pestuje skutočné priateľstvo s ruským prezidentom,“ povedal pre portál 20minutes novinár Nicolas Hénin. Ak by sa Fillon, ktorý je podľa neho ovplyvnený Putinom, stal francúzskym prezidentom, malo by to vplyv na zahraničnú politiku – postoj Paríža k sýrskemu režimu Bašára Asada, ale aj k sankciám EÚ proti Rusku.

Expremiér Fillon v nedeľnom prvom kole primárok prekvapujúco postúpil do finále, navyše s vysokým náskokom pred expremiérom Alainom Juppém. Ten si síce tiež želá lepšie vzťahy s Ruskom a dialóg o situácii na Ukrajine a v Sýrii, ale nie za cenu porušenia princípov.

„Hovoriť s Ruskom neznamená stať sa pritakávačom,“ povedal Juppé. Podľa neho prioritou je porážka teroristickej organizácie Islamský štát, ale do Sýrie s prezidentom Asadom, ktorý je zodpovedný za smrť najmenej 300-tisíc ľudí, sa mier nevráti.

Fillon má podporu exprezidenta Nicolasa Sarkozyho, ktorý v primárkach utrpel ponižujúcu porážku. Sarkozy v kampani vystupoval s radikálnymi návrhmi na obranu „francúzskej identity“, presadzoval prísne protiimigračné a bezpečnostné opatrenia a pri uznaní porážky označil Fillona za človeka, ktorý „najlepšie pochopil výzvy, pred ktorými Francúzsko stojí“.

Fillon mu tento týždeň na mítingu v Lyone pochvalu opätoval. V čase, keď bol Sarkozy prezident a on premiér, vytvorili podľa neho „jeden z najefektívnejších tandemov“, citoval ho denník Le Figaro. Podozrenie, že tento tandem, ale v opačnom garde, sa môže vrátiť, hoci v primárkach voliči Sarkozymu nedali šancu, má aj Juppé.

Juppé vystupoval pred prvým kolom umiernene – ako politik, ktorý chce zjednocovať spoločnosť. Pred rozhodujúcim nedeľným druhým kolom však vytiahol do ostrého slovného boja. Kampaň stavia na zdôraznení rozdielov medzi ním a Fillonom, teda ako súboj vízie modernej verzus konzervatívnej pravice.

Voličom Juppé pripomína, že Fillon je stúpencom modelu britskej expremiérky Margaret Thatcherovej. Ako umiernený kandidát sa snaží získať hlasy centristov, nerozhodnutých voličov i časti ľavice.

V primárkach totiž nehlasujú len členovia strany, ale každý, kto zaplatí poplatok dve eurá a prihlási sa k republikánskym hodnotám. Aj v prvom kole, kde sa rozhodlo o vylúčení Sarkozyho z hry, odhadom 9 až 15 percent ľudí patrilo skôr k voličom socialistov.

„Sú isté body, pri ktorých by som bol rád, aby François Fillon vyjasnil svoje postoje, napríklad k umelému prerušeniu tehotenstva,“ povedal Juppé v rozhovore pre Europe 1. Katolík Fillon, ktorý má podporu skupín odmietajúcich manželstvá homosexuálov, interrupcie odmieta.

Počas kampane však zdôrazňoval rozdiel medzi „svojím presvedčením a verejným záujmom“, zákon o interrupciách, ktorý ich povolil v roku 1975, by nemenil.

Slovný súboj zoči-voči čaká Fillona a Juppého dnes večer v televíznej debate. Ak sa potvrdia prieskumy verejnej mienky, víťaz primárok pravicových Republikánov by sa na jar mohol stretnúť v druhom kole prezidentských volieb so šéfkou Národného frontu Marine Le Penovou.

Tá tiež tvrdí, že ak by bola prezidentkou, Paríž by mal s Moskvou dobré vzťahy; z Ruska dostala pred dvoma rokmi pôžičku deväť miliónov eur.

Aj preto je podľa pozorovateľov dôležité, aký postoj bude mať kandidát pravice k Rusku. "Fillon žiada zrušenie sankcií proti Rusku, ktoré boli uvalené po anexii Krymu. Je to silný návrh, za ktorým sa skrýva ešte dôležitejšia otázka: má EÚ prijať silovú zmenu hraníc na kontinente? Ak sa stane kandidátom francúzskej pravice na prezidenta, musí vyjasniť svoj postoj.

A dúfam, že bude vedieť urobiť rozdiel medzi vôľou ku konštruktívnemu dialógu s Ruskom a Putinom a obranou záujmov EÚ zoči-voči Kremľu. Čím viac sa ukazuje ako proruský, tým väčšiu pevnosť musí ukázať," povedal pre denník Le Temps švajčiarsky analytik Alain Deletroz.

Vládni socialisti zatiaľ kandidáta nemajú, primárky si naplánovali na január. Či sa rekordne nepopulárny prezident François Hollande predsa len rozhodne kandidovať, má oznámiť 10. decembra. Prieskumy mu však nedávajú veľké šance dostať sa v prezidentských voľbách do druhého kola.