Deň vďakyvzdania mnohých Američanov desí. Dôvodom je politika

„Za posledných sedem rokov som vybudoval novú tradíciu: vtipy o moriakoch privádzajú dcéry do rozpakov,“ žartoval prezident, ktorého dcéry Malia a Sasha na ceremónii tentokrát chýbali.

„Myslím si, že jednoducho nedokázali moje vtipy ďalej znášať,“ vysvetlil. A na pobavenie publika dodal, že tento rok síce v úlohe hlavy štátu udeľuje milosť naposledy, ale Malia a Sasha ešte netušia, že má v úmysle moriakov omilosťovať aj v ďalších rokoch, hoci len v rodinnom kruhu.

Obamovo vtipkovanie mohlo byť aj narážkou na predvlaňajšiu kritiku „znudených výrazov“ Malii a Sashi počas otcovej slávnostnej reči. O rok neskôr prezidentove dcéry pri rovnakej príležitosti nešetrili úsmevmi.

Podľa oficiálnych údajov ide už o 69. omilostenie moriakov v americkej histórii. Podľa prezidentského úradu vykonal tento akt dobrej vôle prezident prvýkrát Harry Truman v roku 1947.

Pôvod tejto tradície nie je celkom jasný. Podľa niektorých názorov ju možno vystopovať až k prezidentovi Abrahamovi Lincolnovi, za ktorého sa začal pravidelne oslavovať Deň vďakyvzdania a ktorý vraj operencov ušetril na naliehanie svojho syna.

Vďakyvzdanie je jedným z najväčších amerických sviatkov: pripadá na štvrtý novembrový štvrtok, kedy sa americké rodiny stretávajú pri tradičnom jedla, ktorým je práve plnený moriak. Prvýkrát sviatok slávili európski osadníci v Amerike v roku 1621 ako poďakovanie za úrodu a prežitie prvej zimy. V 20. storočí sa tento deň stal v USA postupne začiatkom vianočných nákupov.

Tohtoročné slávnostné tabule sa ale môže premeniť na hotové „mínové pole“, a to práve kvôli prekvapivému zvolenie Donalda Trumpa do Bieleho domu. Americké médiá a internetové servery súperia o to, kto príde s lepším nápadom, ako sa pri rodinných stretnutiach vyhnúť prípadnému stretu, ktorý by pokazil celý sviatok.

Televízna stanica CNN zverejnila zoznam „bezpečných“ tém, ktoré by nemali vyvolať rozbroje a hádky. Napríklad ako najlepšie moriaka nachystať: piecť, grilovať, alebo vyprážať? S plnkou vo vnútri, alebo vedľa? A podávať s brusnicovou omáčkou továrenskej alebo domácej výroby?

Časopis Atlantic ide ešte o krôčik ďalej a pre prípad núdze navrhuje nastoliť diskusiu, či ako zákusok je lepší koláč alebo torta? A aký? Je torta z pekanových orechov lepšia ako tekvicový koláč? Podľa expertov neurobíte chybu, keď sa budete rozprávať o počasí, deťoch, či športe.

Aj napriek tomu však príde reč pravdepodobne aj na politiku. Podľa prieskumu pre televíznu stanicu ABC News 45 percent Američanov čaká, že sa ku sviatočnému menu bude podávať aj porcia politiky, a 38 percent opýtaných priznalo, že je vyhliadky na hádku o politike desia.

„Pripravila som antistresové omaľovanky pre dospelých, pohľadnice k Vianociam, ktoré musím napísať, a hromadu čítania, pretože pravdepodobne strávim veľa času vo svojej izbe, za zatvorenými dverami,“ prezradila agentúre AFP nemenovaná obyvateľka Arlingtone svoj „núdzový plán“, ktorý samozrejme najprv prediskutovala s terapeutom.