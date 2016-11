Nemecký vicekancelár vyzval na zlepšenie vzťahov s Ruskom

„Vzťahy medzi Nemeckom a Ruskom môžu a mali by sa opäť zlepšiť. My v Európe a v Nemecku musíme mať záujem na vzťahoch s Ruskom ako so spoľahlivým partnerom. Potrebujeme Rusko na urovnanie množstva konfliktov,“ citovala Gabriela agentúra TASS.

„Som presvedčený, že napriek rozdielom je potrebné využiť všetky možnosti, ako udržať dialóg a zachovať kontakty,“ dodal nemecký vicekancelár.

Gabriel je predsedom Sociálnodemokra­tickej strany Nemecka (SPD). Hoci sa SPD ešte oficiálne nevyjadrila, očakáva sa, že jej kandidátom na funkciu kancelára v budúcoročných voľbách bude práve Gabriel.