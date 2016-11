Orbán telefonoval s Trumpom, ktorý ho pozval do Washingtonu

Trump dal podľa Orbána počas telefonátu zároveň jasne najavo, že o Maďarsku zmýšľa veľmi dobre. Maďarský predseda vlády to uviedol v rozhovore pre ekonomický denník Világgazdaság, z ktorého dnes citovala agentúra AP.

Orbán, ktorého vládu viacerí vysokopostavení činitelia Spojených štátov dlhodobo kritizujú pre oslabovanie demokratickej rovnováhy v krajine, ešte v júli povedal, že Trumpove názory v oblasti migrácie by boli lepším variantom pre Európu a Maďarsko.

Maďarský premiér, ktorý sa zaslúžil aj o výstavbu plota na južných hraniciach svojej krajiny, aby tak zastavil prílev migrantov, v rozhovore pre Világgazdaság ďalej uviedol, že pozícia Maďarska sa s Trumpom výrazne zlepšuje.

„Myslím si, že Amerika bude mať teraz prezidenta, ktorý nie je ideologicky obmedzený. Je to otvorený človek, ktorého oveľa viac zaujíma úspech, efektivita a výsledky než politické teórie,“ uviedol ďalej maďarský premiér. Orbán Trumpovi počas telefonátu podľa vlastných slov povedal aj to, že vo Washingtone už dlho nebol, pretože ho tam považovali za „čiernu ovcu“. Trump sa vraj len zasmial a pripustil, že on sám bol na tom rovnako.

Trumpvo víťazstvo v amerických prezidentských voľbách Orbán nadšene prijal. Bezprostredne po ňom ho označil za skvelú správu, vďaka ktorej sa Západná civilizácia bude môcť vrátiť k „skutočnej demokracii a priamej, čestnej reči“ a oslobodiť sa od paralyzujúceho obmedzenia, aké podľa neho predstavuje politická korektnosť.