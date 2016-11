Kolumbia sa chystá na mier. Na druhý pokus

Pôvodnú verziu dohody v októbrovom referende Kolumbijčania prekvapujúco tesnou väčšinou odmietli.

Prezidentovi Santosovi napriek tomu Nobelov výbor udelil o pár dní na to Nobelovu cenu za mier. Nórsky výbor chcel podporiť udržanie prímeria a dosiahnutie konečného mieru. A zdá sa, že „konečná“ mierová dohoda bude schválená ešte do 10. decembra, keď by si Santos mal oficiálne prevziať prestížnu cenu.

Podpis upravenej dohody bol naplánovaný na štvrtok. „Musíme konať. Nemôžeme strácať čas,“ vyhlásil Santos pri oznámení chystaného podpisu. Pôvodnú dohodu o ukončení vojny, ktorá si vyžiadala približne štvrť milióna životov, podpisoval s Londoñom s pompou koncom septembra v Cartagene. Podpis upravenej dohody bol naplánovaný do priestorov národného divadla v Bogote. Tentoraz prezident nebude riskovať schvaľovanie mierovej dohody cez všeľudové hlasovanie, ale posunie ju na schválenie do parlamentu. Hlasovanie v parlamente, kde má vláda dostatočnú väčšinu, sa predpokladá na budúci týždeň.

Výhrady kritikov a opozície na čele s bývalým prezidentom Alvarom Uribem, ktorý presadzoval odmietnutie pôvodnej dohody, však zostávajú. Nový 310-stranový dokument bol upravený vo viacerých bodoch, podľa kritikov sú to však len „kozmetické zmeny“. Uribe a ďalší kritici napríklad žiadajú tvrdšie tresty pre povstalcov, ktorí spáchali zločiny. „Veci, ktoré nás najviac znepokojovali, v tej dohode stále sú,“ povedal Samuel Hoyos, zástupca opozičnej strany založenej exprezidentom Uribem.

Podľa analytika Aleja Vargasa z univerzity v Bogote však na vyjednávanie nie je viac priestoru a kritici by aj tak neboli nikdy spokojní. „Nijaká mierová dohoda by pre nich nebola dosť dobrá, robia okolo toho politiku, keďže v roku 2018 budú prezidentské voľby,“ povedal Vargas pre denník Guardian. „Je to, čo je. Tento mier alebo nijaký mier. Nik nemôže z tejto katastrofy vyjsť s pocitom triumfu,“ citoval denník aj analytičku Sandru Bordovú.

Čas však tlačí. Nie preto, že 10. decembra si Santos prevezme Nobelovu cenu za mier, ale najmä pre neistotu po neúspešnom referende. Približne sedemtisíc povstalcov bolo na základe mierovej dohody pripravených na demobilizáciu a odovzdanie zbraní, po šokujúcom výsledku plebiscitu zostali v napätí. Prímerie bolo síce predĺžené do konca roka, ale zo dňa na deň je ťažšie udržateľné. Za nevyjasnených okolností boli napríklad minulý týždeň zabití najmenej dvaja povstalci a ďalší civilisti. „Každým dňom sa zvyšuje riziko nových incidentov,“ varoval Santos.

Kolumbijčania sú podľa BBC naďalej rozdelení. Jedna časť podporovala aj pôvodnú dohodu, druhá časť zostáva podozrievavá voči povstalcom a ich motívom. Niektorí hovoria, že prezident ignoruje vôľu ľudí vyjadrenú v referende, ďalší zas, že volení poslanci parlamentu zastupujú ľudí a ich schválenie na prijatie dohody stačí.