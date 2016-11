Rakúšanka, ktorá prežila holokaust, varuje pred populistami

Dnes 89-ročná Viedenčanka varuje vo videu pred rakúskymi pravicovými extrémistami. Podľa nemeckého denníka Die Welt pôsobia jej slová veľmi dôveryhodne, čo samozrejme súvisí s tým čo prežila počas druhej svetovej vojny, ale zároveň aj znepokojujúco.

Odvážna Viedenčanka sa obáva pravicových populistov okolo Heinza-Christiana Stracheho (FPÖ), ktorý v októbri v súvislosti s „chudobnými migrantmi“ varoval pred občianskou vojnou.

Toto hnutie by znova „dostalo z ľudí to najnižšie, a nie to najslušnejšie“, hovorí. Takáto situácia už v minulosti raz nastala.

„Bolí to,“ spomína vo videu Gertrúda na časy, keď Viedenčania pozorovali židov pri nútených prácach a ešte sa im aj posmievali.

Keď Strache hovoril o občianskej vojne, prebehol jej podľa vlastných slov mráz po chrbte, pretože ako sedemročná jednu občiansku vojnu zažila. „Vtedy som videla prvých mŕtvych, žiaľ nie posledných. A teraz jeden z politikov povie, že môže dôjsť k občianskej vojne. To jednoducho nejde,“ hovorí vo videu.

Na záver svojho posolstva Viedenčanka apeluje predovšetkým na mladých ľudí, aby v nadchádzajúcich prezidentských voľbách prišli k urnám: „Ľudia sa nemôžu vždy len sťažovať a potom, keď sú voľby neísť voliť. Pre mňa sú to pravdepodobne posledné voľby, ale mladí ľudia majú pred sebou ešte celý život.“

Video zverejnil prezidentský kandidát Alexander Van der Bellen, ktorého súperom bude pravicový populista Norbert Hofer.