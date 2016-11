Vyslanec OSN pre Sýriu sa obáva, že východ Aleppa bude zničený

Najväčší výrobca elektriny na Slovensku, spoločnosť Slovenské elektrárne, chce do roku 2020 ušetriť 400 miliónov eur.

25.11.2016 20:00

Keď dvaja robia to isté, nemusí to byť to isté. Rezort diplomacie čelí kritike za galavečer k prezentácii loga k nášmu predsedníctvu v Rade EÚ. Priamym zadaním riešil galavečer aj RTVS.