Osoby, ktoré zatkli vo Francúzsku, plánovali útok na 1. decembra

ČTK |

Osoby, ktoré nedávno vo Francúzsku zatkla protiteroristická jednotka, plánovali už na budúci týždeň atentát, a to na pokyn z iracko-sýrskej odnože takzvaného Islamského štátu (IS). Uviedol to parížsky prokurátor François Molins. Polícia zatkla minulý víkend pre podozrenie z terorizmu celkom sedem osôb, z ktorých dve následne prepustila.