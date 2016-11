Castra sa vraj pokúšali zabiť viac ako 630-krát, márne

V roku 2006 na tému atentátov vznikol britský dokumentárny film 638 spôsobov, ako zabiť Castra a sám kubánsky vodca raz na tému útokov na svoj život poznamenal: „Keby prežitie pokusov o zabitie bolo olympijskou disciplínou, potom by som vyhral zlatú medailu.“ Britský denník Daily Mail vybral najkurióznejšie príklady.

Vybuchujúce cigary

S nápadom vraj prišiel newyorský policajný dôstojník a cigara mala obsahovať toľko trhaviny, že by Castrovi hladko odtrhla hlavu.

Oholenie

Áno, čítate správne. Plán bol postavený na tom, že by Castro mohol byť – alebo aspoň vzbudzovať dojem, že je – oslabený, keby mu vypadali všetky vlasy a fúzy. Preto Američania zvažovali možnosti, ako mu prepašovať chemikálie do topánok alebo opäť do cigary.

Otrávený mliečny koktail

Tento pokus mal zrejme najbližšie k tomu pripraviť Castra o život. Ale pilulka s jedom, ktorá mala skončiť v nápoji, uviazla v mrazničke, kde bola pred použitím schovaná, a keď sa ju k vražde ochotný čašník pokúsil vybrať, roztrhla sa.

Osudová žena

Marita Lorenzová, jedna z mnohých mileniek Fidela Castra, sa údajne dohodla so CIA, že Castrovi podá kapsule s jedom. Ukryla ich vo svojom pleťovom kréme, ale rozpustili sa.

Otrávený neoprén

Existoval vraj plán CIA podstrčiť Castrovi neoprénový oblek naplnený smrtiacimi spórami a baktériami počas invázie v Zátoke svíň.

Vybuchujúce mušle

Tento pokus sa zakladal na láske kubánskeho prezidenta ku potápaniu. Výbušné zariadenie bolo umiestnené do lastúry, ktorá bola upravená tak, aby prilákala pozornosť kubánskeho vodcu.

Ďalšia smrtiaca cigara

CIA sa údajne Castrovi pokúsila podstrčiť cigaru naplnenú jedovatým botulínom. Najala na to dvojitého agenta, ktorý sa vraj zľakol a úlohu nesplnil.

Smrtiace pero

V pláne bolo umiestniť do pera jed v injekčnej striekačke takej tenkej, že by si Castro jej pichnutie nevšimol.

LSD

Tento pokus bol skôr zameraný na snahu znemožniť Castra pred vlastným ľudom, než ho zabiť. V pláne bolo nastriekať látku podobnú LSD do štúdia počas rozhlasového rozhovoru. Prípravok mal ovplyvniť Castrovo správanie a vyvolať tak u Kubáncov obavy o jeho zdravie.