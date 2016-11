Fidel Castro: Ako ho videli jeho spojenci i nepriatelia

Čílsky vojenský diktátor Augusto Pinochet v reakcii na Castrovo rozhodnutie nechať popraviť generála od Arnalda Ochou za vlastizradu (júl 1989): „Je to nesmierne charizmatický muž. Fidel Castro je statočný. Politik so železnou päsťou. Zostáva silný. Svojho blízkeho priateľa postavil pred popravnú čatu. Ja by som mu dal doživotie alebo ho vyhostil, ale on ho dal zastreliť.“