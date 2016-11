Tím Clintonovej podporil prepočet hlasov, podľa Trumpa je to podraz

Steinová už skôr oznámila, že od svojich sympatizantov vo verejnej zbierke získala dostatok prostriedkov, aby mohla žiadať prepočítanie hlasov nielen vo Wisconsine, kde už úrady s prepočtom súhlasili, ale aj v Pensylvánii. Teraz chce vybrať peniaze ešte na prepočet v Michigane.

Ani v jednom z týchto štátov kandidátka Strany zelených pritom nemá šancu zvíťaziť, Clintonová v nich však podľahla víťazovi volieb Donaldovi Trumpovi len veľmi tesne.

Kandidátka zelených tvrdí, že svojou žiadosťou nechce pomôcť Clintonovej, a vyhlasuje, že jej záleží na dôveryhodných výsledkoch. Ak by však v troch spomínaných štátoch s celkovým počtom 46 voliteľov uspela Clintonová, znamenalo by to pre ňu aj víťazstvo v celoštátnom meradle.

Výsledky hlasovania v niektorých amerických štátoch spochybňovali aj stúpenci bývalej ministerky zahraničia, jej tím však dlho s podporou návrhu Steinovej váhal. Teraz právnik z tímu demokratickej kandidátky Elias oznámil, že žiadosť napokon podporí. Na procese sa chce tím podieľať aktívne a to vraj preto, aby bolo jasné, že všetko prebehlo, ako má.

Víťaz prezidentských volieb Trump označil úsilie Steinovej za „podraz“. Kandidátka Strany zelených si podľa neho chce len „naplniť kufre peniazmi, z ktorých väčšinu nikdy nepoužije na toto smiešne prepočítanie“.

Teraz má Clintonová 232 voliteľov. Úspech v Pensylvánii, Wisconsine a Michigane by znamenal, že prekročí hranicu 270 voliteľov, čo je minimum potrebné pre zisk prezidentského úradu. Clintonová podľa doterajších údajov v absolútnych číslach dostala v prezidentských voľbách o dva milióny hlasov viac ako jej republikánsky súper. Trump sa však stal víťazom, pretože podľa doterajších výsledkov zhromaždil potrebný počet voliteľov, o ktorých sa v jednotlivých amerických štátoch rozhodovalo. Zbor týchto 538 voliteľov potvrdí nového amerického prezidenta vo funkcii budúci mesiac.