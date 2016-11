Človek v tiesni prišiel o povolenie pôsobiť v povstaleckom Donecku

Podľa Človeka v tiesni informovali zástupcovia východoukrajinských separatistov o odobratí akreditácie pracovníkov humanitárnej organizácie v piatok dopoludnia. Dôvod, ktorý ich k odňatiu povolenia viedol, podľa tlačovej správy neuviedli. Uzavrieť museli kanceláriu aj sklady s humanitárnou pomocou. Všetci zahraniční spolupracovníci Človeka v tiesni museli do 24 hodín opustiť územie medzinárodne neuznávanej Doneckej ľudovej republiky.

„Od začiatku nášho pôsobenia na východne Ukrajiny pracujeme na oboch stranách konfliktu a to aj napriek tomu, že nám to prináša značné problémy,“ uviedol riaditeľ organizácie Človek v tiesni Šimon Pánek. „Robíme to preto, že ctíme neutralitu a nezávislosť humanitárnej pomoci,“ dodal. Povstalci podľa neho odmietnutím prístupu humanitárnej pomoci k ľuďom v núdzi, navyše pred nadchádzajúcou zimou, porušili medzinárodné právo.

Tento rok Človek v tiesni podľa svojich údajov distribuoval potravinovú pomoc takmer 470 000 ľuďom v oblastiach, ktoré nie sú pod kontrolou ústrednej ukrajinskej vlády. Ďalším stovkám tisíc ľudí pomohla organizácia s opravami obydlí a 95 000 umožnila prístup k pitnej vode a hygienickým pomôckam.

Človek v tiesni musel činnosť v oblasti Donecka prerušiť už vlani, keď od júla do októbra čakal na udelenie akreditácie. „Až doteraz sme plnili všetky požiadavky miestnych úradov a pravidelne ich o našej činnosti informovali. Žiadne dôvody pre nepredĺženie akreditácie nám oficiálne neboli oznámené,“ uviedol koordinátor pomoci na Ukrajine Tomáš Kocian.

Človek v tiesni na východnej Ukrajine naďalej pôsobí na územiach pod kontrolou Kyjeva a na povstaleckých územiach ovládaných z Luhanska.