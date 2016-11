Trump: Milióny ľudí hlasovali nelegálne za Clintonovú

SITA |

Novozvolený americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že "milióny ľudí" hlasovali v prezidentských voľbách v USA v rozpore so zákonom a že by dosiahol ešte výraznejšie víťazstvo, ak by sa tak nestalo. Informovala o tom agentúra DPA.