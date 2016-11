Sýrski povstalci stratili kľúčovú štvrť na severovýchode Aleppa

Oznámila to exilová opozičná organizácia SOHR, podľa ktorej ide o najväčšiu stratu opozície v Aleppe od roku 2012. Vládnym vojakom sa tak podarilo rozdeliť územie rebelov na dve časti.

Aleppo bolo rozdelené v roku 2012 – jeho východ ovládali povstalci a západnú časť armáda. Tento mesiac vládne jednotky začali mohutnú ofenzívu a postupujú stále hlbšie do povstaleckého územia.

„Ide o najväčšiu porážku pre opozíciu v Aleppe od roku 2012,“ povedal agentúre Reuters o dobytí štvrti Sachúr predstaviteľ SOHR Rámí Abdulrahmán. „Opozícia počas mohutného postupu vládnych jednotiek stratila viac ako tretinu oblastí, ktoré v Aleppe ovládala,“ dodal.

Z východu Aleppa utieklo 10-tisíc ľudí

Z východného Aleppa ovládanom sýrskymi rebelmi utieklo pred bojmi od sobotňajšieho večera do oblastí ovládaných sýrskymi vládnymi silami už asi 4000 obyvateľov a ďalších 6000 civilistov do štvrte kontrolovanej Kurdmi.

Uviedla to podľa agentúry AFP v noci na pondelok sýrska exilová opozičná organizácia SOHR.

Je to prvý takýto exodus z východného Aleppa po viac ako štyroch rokoch, povedal podľa AFP riaditeľ SOHR Ramí Abdar Rahmán. Jeho organizácia sídli v Londýne a využíva sieť informátorov na sýrskom území.

Vládne jednotky postupujú stále hlbšie do povstaleckého územia a snažia sa dobyť východnú časť mesta. To by mohlo znamenať zvrat v sýrskej občianskej vojne. Podľa SOHR sýrsky režim už kontroluje najmenej tretinu územia, ktoré v meste pred rokmi obsadili rebeli.

Teraz sa bojuje o strategickú štvrť, ktorej získaním by sýrsky režim rozdelil východné Aleppo na dve časti. „Rýchly postup armády je výsledkom jej stratégie útočiť na východné Aleppo na niekoľkých frontoch súčasne,“ domnieva sa Rahmán.

„Letectvo všetko systematicky ničí, zónu po zóne. Ak sa tomuto letectvu nezakáže bombardovať, zničí zvyšok Aleppa, štvrť po štvrti,“ povedal AFP predstaviteľ vzbúrencov v meste. Obvinil režim a jeho spojencov Rusko a Irán z úmyselného vyhladovania ľudí v meste a ďalších praktík v rozpore s medzinárodným právom.

Damask označuje vzbúrencov za teroristov a odmieta akúkoľvek zahraničnú kritiku, že bojom proti ozbrojenej opozícii sa dopúšťa vojnových zločinov.

Od začiatku ofenzívy vládnych síl pred 13 dňami podľa exilovej opozície zahynulo najmenej 225 civilistov, z toho 27 detí. Dobytie Aleppa by bolo pre sýrskeho prezidenta Bašára Asada veľkým víťazstvom po šiestich a pol rokoch bojov, ktoré si podľa zdrojov AFP už vyžiadali viac ako 300 000 mŕtvych.

Na Aleppo ťažko dopadá humanitárna kríza spôsobená dlhotrvajúcou vojnou. Podľa odhadov je vo východnej časti Aleppa viac ako 250 000 ľudí, ktorí nemajú prístup k zdroju potravín ani liekom. Posledné zásoby jedla OSN v oblasti rozdelila 13. novembra. Situáciu komplikuje aj blížiaca sa zima a klesajúce teploty.