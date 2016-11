Ruská olympionička tancovala v šou ako väzenkyňa z koncentráku, vyvolala spory

Tatiana Navková a jej partner v tanečnej šou na ľade. Autor: printscreen youtube

Porota udelila väzenskému tancu lásky maximálny počet bodov. Kriticky sa k vystúpeniu vyslovil Izrael.

Navková vysvetľovala, že vystúpenie inšpiroval jej obľúbený film Život je krásny a že chcela deťom pripomenúť strašnú dobu. Ohlas na sociálnych sieťach však bol podľa serveru Newsru.com nejednoznačný, a to aj v podobe nepublikovateľných výrazov či rád, aby tanečníci okúsili pár mesiacov hladovanie, alebo vystúpenie zakončili v plynovej komore. Iných divákov však tanec dojal až k slzám. Ďalší pripomínali, že vystúpenie je dielom choreografa a strieborného medailistu z olympiády v roku 2002 Iliu Averbucha, ktorý je Žid.

„Téma je natoľko bolestná, natoľko krvavá, že je otázkou, ako ju uchopiť. Aké tu majú byť kritériá? Myslím, že by tu nemali mať miesto posmech, irónia či úškľabky. Holokaust nie je len o zabíjaní, ale aj o obrovskom vzdore, vzdore ducha a o ľudskej dôstojnosti. Ak to v tomto tanci bolo, potom v ňom nič zlé nevidím,“ uviedla spisovateľka Alla Gerberová, ktorá v Rusku vedie osvetové stredisko o holokauste, a dodala, že aj „v najstrašnejších podmienkach ľudia do poslednej minúty žili, písali, spievali a milovali“.

Spor medzitým prekročil hranice. „Motívy holokaustu nie sú témy pre večierky, pre tančeky ani pre televíznu šou. Nikto zo šiestich miliónov (zavraždených počas holokaustu) netancoval a koncentračný tábor nebol letný tábor,“ vyhlásila izraelská ministerka kultúry Miri Regevová v armádnom rozhlase.

Navková, ktorá sa vlani vydala za Putinovho hovorcu Dmitrija Peskova, má olympijské zlato zo súťaže tanečných párov v Turíne v roku 2006. Ešte predtým s Romanom Kostomarovom vyhrala, čo sa dalo, boli trojnásobnými majstrami Európy a dvojnásobnými majstrami sveta.