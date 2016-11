V kampuse americkej univerzity v Ohiu strelec zranil minimálne 9 ľudí

Prinajmenšom osem zranených, z toho jedného v kritickom stave, previezli v pondelok záchranári do nemocnice z kampusu štátnej univerzity v Columbuse v americkom štáte Ohio. Uviedla to televízna stanica CNN. Podrobnosti o strelcovi nie sú známe a jasné zatiaľ nie je ani to, či streľba ešte pokračuje.

Dvaja zo zranených sú v stabilizovanom stave, oznámila agentúra AP, ktorá hovorí o siedmich zranených. Informácie o ďalších zatiaľ nie sú k dispozícii.

Podľa CNN vypočulo mnoho študentov výzvu univerzity a schovalo sa v izbách v areáli koľají. Univerzita upozornila na „aktívneho strelca“ v kampuse na twitteri. Študentov vyzvala, aby utiekli, schovali sa, alebo sa bránili.