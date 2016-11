V českých voľbách by presvedčivo zvíťazilo Babišovo ANO

ANO by vo voľbách do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR získalo podľa tohto prieskumu 32,5 percenta hlasov. Ako druhí by sa umiestnili s podporou 22,5 percenta voličov sociálni demokrati z ČSSD premiéra Bohuslava Sobotku.

Tretia priečka patrí aj naďalej komunistom z KSČM, ktorí by získali 14,5 percenta hlasov a jasne obhájili pozíciu za oboma vládnymi subjektmi pred Občianskou demokratickou stranou (ODS) s deviatimi percentami, ľudovcami z KDU-ČSL so šiestimi a TOP 09 s piatimi percentami hlasov.

Hranicu zvoliteľnosti by podľa prieskumu neprekročili a do Poslaneckej snemovne by sa nedostali Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomia Okamuru (3,5 percenta), Strana zelených (2 percentá), Česká pirátska strana a Starostovia a nezávislí (STAN), ktorým prieskum prisúdil zisky po 1,5 percenta hlasov, ako aj hnutie Úsvit so ziskom jediného percenta hlasov.

Z prieskumu, ktorý sa uskutočnil v dňoch 7.-16. novembra na vzorke 1019 respondentov, vyplýva, že volebná účasť by dosiahla 56 percent.