Proti Le Penovej ide bojovník za francúzske hodnoty

Konzervatívny kandidát François Fillon v nich jednoznačne porazil umiernenejšieho Alaina Juppého. Na jar v budúcoročných prezidentských voľbách sa tak vo finále očakáva súboj krajnej pravice s pravicou, ktorá sa viac posunula doprava.

Nádejný kandidát na budúceho francúzskeho prezidenta 62-ročný Fillon totiž postavil svoju kampaň nielen na ekonomických reformách, ale aj na obhajobe „francúzskej identity“, odmietaní „multikulturalizmu“ či obmedzení imigrácie. Jeho umiernenejší rival zatiaľ čelil na sociálnych sieťach nenávistnej kampani, v ktorej ho nazvali „Ali Juppé“. Fillon zas dostal prezývku „homofób“ pre svoj postoj k manželstvám homosexuálov a veľkú podporu, ktorú dostal od hnutí bojujúcich proti nim.

Podobne ako exprezident Nicolas Sarkozy aj Fillon oslovuje viac konzervatívnych a potenciálnych voličov krajne pravicového Národného frontu. Oslovuje tých, ktorí za ohrozenie „francúzskej identity“ a kresťanských tradícií považujú islam či sekulárnu ľavicu a liberálov. Ako víťaz primárok vyhlásil, že bude brániť „francúzske hodnoty“ a zdieľať ich s každým, kto miluje Francúzsko.

Prieskumy verejnej mienky naznačujú, že Fillon má šance poraziť v prezidentských voľbách Le Penovú. Podľa dvoch najnovších prieskumov by v apríli do druhého kola volieb postúpil Fillon a za ním Le Penová. V druhom kole by podľa prieskumov mal jednoznačne vyhrať a stať sa novým prezidentom.

V takom prípade však bude potrebovať hlasy voličov neúspešných kandidátov ľavice či centristov, ktorí by skôr uprednostnili Juppého. „Pre mňa je Fillon thatcherista,“ povedala pre Figaro 40-ročná Marie, ktorá v nedeľných primárkach volila Juppého. Narážala tak na ekonomické reformy, ktoré chce Fillon naštartovať. Sám sa hlási k obdivovateľom niekdajšej britskej premiérky Margaret Thatcherovej. Počas kampane sľuboval zvýšenie odchodu veku do dôchodku, predĺženie pracovného týždňa, ale tiež výrazné okresanie počtu zamestnancov vo verejnom sektore. Povojnový sociálny model podľa neho už neexistuje, čo je pre ľavicovú časť Francúzov nepredstaviteľné.

Fillon je však presvedčený, že Francúzsko je „viac pravicové, ako kedy bolo“. Zdá sa, že to potvrdil aj výsledok pravicových primárok. V nich za Fillona hlasovali aj niektorí voliči krajnej pravice. Analytik François Durpaire pre La Libre Belgique však upozornil, že tí patria k stabilným voličom Národného frontu. Ak sa, naopak, pokúsi Fillon zmierniť rétoriku a vyjsť v ústrety centristom, lepenovci ho môžu označiť za chameleóna. Národný front ako strana proti establišmentu bude nepochybne útočiť aj na to, že Fillon, ktorý bol v časoch exprezidenta Sarkozyho premiérom, tiež patrí k „politickým elitám“.

Ak sa potvrdia prieskumy, v súboji o prezidentský úrad sa zároveň stretnú dvaja kandidáti, ktorí majú blízko k ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Le Penová dostala z Ruska pred dvoma rokmi pôžičku deväť miliónov eur. Dobré osobné vzťahy s Fillonom zas minulý týždeň verejne potvrdil Putin. Francúzske médiá už predtým upozornili napríklad na Fillonov pobyt na Putinovej „dači“ v Soči, podľa magazínu Express zas Putin poslal Fillonovi po úmrtí jeho matky fľašu vína ročník 1931, keď sa narodila.

Fakt, že Francúzi si v pravicových primárkach vybrali kandidáta, ktorý chce zrušenie sankcií proti Rusku zavedené po anexii Krymu, hneď privítala ruská tlač. Analytici v Nemecku zatiaľ upozorňovali, že proruská orientácia Fillona by mohla skomplikovať vzťahy s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou.

Fillon tiež vníma integráciu v Európskej únii skeptickejšie ako Juppé, začiatkom 90. rokov nehlasoval ani za Maastrichtskú zmluvu o zavedení eura. „Hoci to nik nepovie nahlas, Nemci by dali prednosť Juppému,“ povedala pre AFP odborníčka na francúzsko-nemecké vzťahy Barbara Kunzová.

Po primárkach pravice sa pozornosť teraz sústredí na socialistov. Rekordne nepopulárny prezident François Hollande má do dvoch týždňov oznámiť, či bude opäť kandidovať. Jeho konkurentom v straníckych primárkach by podľa médií mohol byť premiér Manuel Valls. Rozkol medzi prezidentom a premiérom však Elyzejský palác v pondelok poprel. Podľa prieskumov by však ani jeden z nich nemal šancu na postup do druhého kola. Väčšie šance dávajú bývalému ministrovi Emmanuelovi Macronovi, ktorý však nebude kandidovať za socialistov.