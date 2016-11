Fidel Castro tu mal byť „navždy“. Skončí na tričkách?

Človek plný rozporov

"Som tak trochu zmätený. Celý svoj život som čakal na moment, ktorý príde po smrti Fidela Castra. A teraz rozmýšľam, čo bude ďalej,“ reagoval pre Pravdu Alejandro De La Cruz. Američan kubánskeho pôvodu žije v San Diegu. Jeho otec bol spolužiak Castra a zapojil sa aj do revolúcie. Neskôr emigroval do USA. Mal síce pôsobiť v kubánskych diplomatických službách, ale rozišiel sa s Castrom, keď jeho režim začal byť stále tvrdší a smeroval k totalite.

Rodina De La Cruzovcov stelesňuje malé dejiny Kuby. A do istej miery aj samotného Fidela Castra. Z jeho podporovateľov sa stali kritici.

"Dedičstvo Castra bude symbolikou revolúcie, nie jedného muža. On sám bol človekom plným rozporov. Vychovali ho jezuiti a bol proti cirkvi. Castro bojoval s diktatúrou, ale sám jednu vytvoril,“ pripomenul De La Cruz revolúciu, ktorá zvrhla v roku 1959 režim Fulgencia Batistu. "Kritizoval bohatých a chcel, aby sa podelili so svojím majetkom s chudobnými. Castro však využil svoje postavenie, aby udržal pre seba a jemu lojálnych ľudí privilégiá, o ktorých obyčajní ľudia mohli len snívať,“ uviedol De La Cruz, ktorý o dejinách Kuby a svojej rodiny napísal knihy Šepoty našich otcov a Dieťa v exile.

Podľa De La Cruza jeho otec hovoril, že Castro je ako rumunský vodca Nicolae Ceaușescu. Aj na niektoré činy a rozhodnutia tohto diktátora sa história díva zhovievavo. Napríklad, keď sa Ceaușescu v roku 1968 nezapojil do invázie vojsk Varšavskej zmluvy proti vtedajšiemu Československu.

Preto sa v súvislosti Castrom často hovorí o výdobytkoch ako zdravotná starostlivosť či vzdelávanie pre všetkých. Čo z toho však nie je možné dosiahnuť v slobodnej, demokratickej spoločnosti?

Romantické dedičstvo

"Jediným Castrovým pozitívom bolo, že umožnil vysokú mieru gramotnosti pre ľudí. Lenže okrem toho im povedal, čo môžu a čo nemôžu čítať,“ vyhlásil De La Cruz. "Obávam sa, že ľudia si zromantizujú Castrovo dedičstvo. Že ho budú vnímať ako postavu Robina Hooda, podobne, ako to bolo u Kubáncov v roku 1959. Takáto nádej vkladaná do Castra sa však nikdy nezhmotnila do reality. Stal sa z neho vrah, zlodej a klamár. Jeho revolučné súdy sa stali známe. Slúžili však Castrovej predstave spravodlivosti, ktorú si vytvoril vopred a ktorá nezávisela od toho, či je niekto skutočne vinný,“ tvrdí De La Cruz.

Pre časť svetovej verejnosti, ale aj odborníkov však zostane Castro tým, kto sa postavil proti USA. Prežil americké ekonomické embargo (a pokusy CIA ho zavraždiť), ktoré reálne neviedlo v podstate nikam.

"Castro bol dôležitou súčasťou hnutia, ktoré definovalo kubánsky národ prostredníctvom sebaurčenia, revolúcie a socializmu v podmienkach, keď krajina čelila nepriateľsky naladeným Spojeným štátom,“ uviedol pre Pravdu expert na Kubu Jonathan Benjamin-Alvarado z Nebraskej univerzity v Omahe. "Zďaleka nebol svätý. Dával však nádej ľuďom vo svete, že krajiny ako Kuba si môžu ísť vlastnou cestou, napriek diktátu susediaceho giganta,“ vyhlásil Benjamin-Alvarado.

Lenže Castro by sa bez USA asi vôbec neobišiel. "Pre kubánsky režim je americký prístup dobrou zámienkou, aby pokračoval vo svojej politike. Ak v mojej krajine niekto protestuje a žiada slobodu slova či zhromažďovanie, chce slobodné voľby, tak vláda má na to jedinú odpoveď: Pozor na americký imperializmus a jeho embargo. Keby USA zmenili svoju politiku, kubánska vláda stratí dôležitý nástroj, ktorým ospravedlňuje svoje činy,“ povedala pred troma rokmi pre Pravdu v rozhovore jedna z najznámejších súčasných kubánskych disidentiek Yoani Sánchezová.

"Bol Castro diktátor? Povedal by som, že áno, hoci sú Kubánci, ktorí ho majú radi,“ reagoval pre Pravdu analytik medzinárodných vzťahov Alejandro Sanchez, ktorý pochádza z Peru a pôsobí vo Washingtone. "Napriek populistickým ideám a príhovorom mal Castro rád moc. Je to jeden z hlavných problémov, ktorý som s ním mal. Moc si nechával pre seba a malú skupinu stúpencov. Takže aj keď môžeme hovoriť o pozitívach ako vzdelanie a zdravotná starostlivosť, rozhodnutia v krajine robí len niekoľko politikov. Som zvedavý, koľko mladých ľudí v Latinskej Amerike bude nosiť tričko s podobizňou Castra tak, ako je to Che Guevarom. Pravdepodobne sa rozhodnú, že si ho zapamätajú pre jeho v úvodzovkách dobré veci a zabudnú na mnohé jeho chyby,“ predpokladá Sanchez.

Viny ho nezbavia

De La Cruz však verí, že Castrovo dedičstvo raz história zhodnotí reálne. "Fidel bol stalinista. Jeden z dvoch posledných na svete. Môže niekto niečo pozitívne povedať o Stalinovi? Fidelovo dedičstvo bude podobné. Teraz ho budú analyzovať ľudia zo zahraničia. Skutočný príbeh Castrovho dedičstva však zhodnotíme, až keď ho niekedy v budúcnosti vyrozprávajú samotní Kubánci, ktorí žili v súčasnom systéme. Dejiny si zapamätajú Fidela Castra. Pochybujem však, že ho zbavia viny za jeho činy,“ myslí si De La Cruz.