Talianka oslavuje 117. narodeniny, vyzerá, 'akoby tu mala byť večne'

Dlhovekosť Moranová čiastočne pripisuje genetickej predispozícii – jej matka sa dožila 91 rokov a niekoľko jej sestier dosiahlo stovku. Zásluhu na tom má však údajne aj jej nezvyčajné stravovanie: každý deň zvykla zjesť tri vajíčka, z toho dve surové.

Auguri Emma! Compie 117 anni la donna più anziana del pianeta #EmmaMorano https://t.co/MXdbz4ZkO9 pic.twitter.com/jVaR2kGkBD — Rainews (@RaiNews) 29. listopadu 2016

Takýto spôsob stravovania dodržiava už 90 rokov. Po prvej svetovej vojne jej ho odporučil jej lekár, ktorý u Moranovej ako mladej ženy diagnostikoval anémiu. Jej súčasný lekár – Carlo Bava, ktorý sa o jej zdravie stará posledných 27 rokov – spresnil, že Moranová teraz denne zje len dve vajíčka a pár keksov.

„Emma vždy jedla veľmi málo zeleniny a ovocia. Keď som k nej začal chodiť, jedla tri vajíčka denne, z toho dve surové ráno a jedno na poludnie ako omeletu – a na večeru mala kurča,“ uviedol Bava. Napriek tomuto striktnému stravovaniu Moranová pôsobí dojmom, „že tu bude večne,“ dodal Bava.

Moranová podľa vlastných slov za svoj dlhý život vďačí aj tomu, že s výnimkou niekoľkých rokov nežila s mužom.

Bola zamilovaná do mládenca, ktorý však padol v prvej svetovej vojne. Potom sa vydala – aj keď, ako priznala, nie z lásky – a narodil sa jej syn, ktorý však ako polročný zomrel. Rok nato, v roku 1938, svojho manžela Giovanniho vyhodila z domu, lebo bol násilník. Potom už o mužov stratila záujem, aj keď „papierovo“ bola vydatá do roku 1978, keď jej manžel zomrel. V rozhovore pre denník New York Times Moranová svoje rozhodnutie ohľadom mužov vysvetlila, že nechcela, aby ju niekto ovládal.

Moranová už 20 rokov neopustila svoj dvojizbový byt v obci Pallanza, ktorá patrí pod mestečko Verbania, ležiace na brehu jazera Lago Maggiore.

V roku 1899, keď sa Moranová narodila, panoval v Taliansku kráľ Umberto I., dnes svetoznáma automobilka Fiat bola len v „plienkach“ a milánsky futbalový klub existoval len pár týždňov. Ako pripomenula tlačová agentúra ANSA, Moranovej život sa tiahne cez tri storočia, počas ktorých zažila troch talianskych kráľov, desiatku prezidentov Talianskej republiky a 11 pápežov.