Premiér Renzi vyzval Talianov, aby volili rozumom

Podľa neho sa nemusia obávať vplyvu na trhy a talianske dlhopisy. Premiér sa tak vyjadril na fóre zorganizovanom denníkom Il Messaggero.

„Pozývam všetkých občanov, aby sa sústredili na referendum, a nie na vonkajšie záležitosti,“ vyhlásil Renzi, podľa ktorého „sú Taliani múdri a vedia, ako voliť hlavou, a nie srdcom“.

S blížiacim sa referendom rastie rozpätie medzi talianskymi a nemeckými desaťročnými dlhopismi, čo je podľa agentúry ANSA kľúčový ukazovateľ nákladov pre splácanie talianskych dlhov a dôvery investorov. Čím väčší je tento rozdiel, tým viac sa dôvera investorov prepadá.

Obchodní analytici predpovedajú ekonomické turbulencie v Taliansku aj v EÚ v prípade, že voliči budú hlasovať v referende proti ústavnej reforme.

Reforma parlamentu má výrazne obmedziť vplyv Senátu a posilniť Poslaneckú snemovňu. V súčasnej dobe sú obe komory rovnocenné. Prípadná zmena by znížila počet členov Senátu o dve tretiny, horná komora by reformou stratila možnosť zvrhnúť vládu a prišla by aj o značný vplyv na blokovanie prijímaných zákonov.

Renzi zdôvodnil potrebu zmien skostnatenosťou systému, ktorý podľa neho stojí za úpadkom krajiny v posledných dvoch desaťročiach. Podľa odporcov návrhu povedú zmeny k nebezpečnej centralizácii moci.

Talianske zákony zakazujú zverejňovať prieskumy verejnej mienky v lehote pätnástich dní pred konaním volieb či referenda. Posledná anketa dávala navrch odporcom ústavných zmien, zároveň ale ukazovala, že značné množstvo voličov sa stále nerozhodlo.