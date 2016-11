Rokovania ministrov zahraničia o Ukrajine veľký pokrok nepriniesli

Ako informovala tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na šéfa nemeckej diplomacie Franka-Waltera Steinmeiera, malo by sa pokračovať v sťahovaní jednotiek z frontovej línie a do konca roka by malo, ako dúfa nemecký minister, dôjsť k výmene zásadného počtu zajatcov.

Ministri sa však ani v utorok nedokázali dohodnúť na harmonograme plnenia obsahu mierovej dohody z februára 2015.

„Bolo to aj dnes opäť veľmi náročné,“ uviedol Steinmeier v prvom vyjadrení po rokovaniach. Podľa nemeckého ministra zahraničných vecí na prekonanie tohto konfliktu nestačia verbálne deklarácie. Na odpoveď čaká množstvo otvorených otázok.

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov podľa tlačovej agentúry TASS informoval, že k žiadnemu prelomu na rokovaniach nedošlo. Zdôraznil, že sa nedarí dohodnúť ani na postupnosti jednotlivých krokov procesu riešenia krízy na Ukrajine.

O otázke prípadného umiestnenia vojenskej misie OBSE ani žiadnej inej na ukrajinsko- ruskej štátnej hranici sa v utorok vôbec nehovorilo, konštatoval a dodal, že viac prípadov narušenia bezpečnosti a dohodnutého sťahovania síl z oblasti sa spája s ukrajinskou stranou.

Minister zahraničných vecí Ukrajiny Pavlo Klimkin podľa Ukrajinskej pravdy uviedol, že diskusia o cestovnej mape procesu bola, žiaľ, veľmi krátka a povrchná, pretože ruská strana nesúhlasí s kľúčovými prioritami. Obe strany majú podľa jeho slov naďalej zásadne odlišný pohľad na cestovnú mapu.

Diskusia bude podľa Klimkina pokračovať v rôznych formátoch a na rôznych fórach, avšak o priveľmi sľubných výsledkoch po utorňajšom rokovaní hovoriť nemožno.