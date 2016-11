Prezidentka Južnej Kórey hrá o čas

Prezidentka Pak Kun–hje je zapletená do škandálu so zneužívaním moci.

Kariéru Pak Kun-hje dostala na pokraj priepasti jej dôverníčka Čche Son-sil. Táto žena je dcérou lídra náboženského kultu, ktorý pomáhal rodine prezidentky v časoch po vražde jej matky v roku 1974. Ukázalo sa, že Čche s hlavou štátu úzko spolupracuje a mala prístup aj k utajovaným materiálom, hoci nedostala bezpečnostnú previerku.

Zároveň sa podľa všetkého podieľala na schéme vymáhania peňazí od veľkých juhokórejských spoločností, ktoré potom používala na osobné účely. V tejto súvislosti chce prokuratúra vypočuť aj prezidentku, ktorá mohla byť spolupáchateľkou.

Odkedy sa v októbri prevalil tento škandál, Juhokórejčania masovo vychádzajú do ulíc. Na zatiaľ poslednej demonštrácii sa počas víkendu v Soule a ďalších mestách zúčastnilo podľa organizátorov 1,5 milióna ľudí. Polícia uvádza, že protestujúcich bolo „iba“ 260-tisíc.

Pak Kun-hje sa v utorok opätovne verejnosti ospravedlnila za neúprimnosť. Zároveň vyzvala parlament, aby rozhodol o jej budúcnosti, aj keby to malo znamenať, že vo funkcii skončí.

"Odstúpim zo svojej pozície na základe zákonov po diskusii vládnych a opozičných strán, keď sa nájde spôsob stabilného odovzdania moci, aby sa minimalizovala možnosť politických nepokojov a bezvládia,“ uviedla Pak v krátkom televíznom prejave.

V parlamente má konzervatívna Strana nového obzoru prezidentky po aprílových voľbách menšinovú pozíciu. Opozičné subjekty už rozbehli procedúru odvolania Pak a jej posledné vyhlásenia hodnotia len ako naťahovanie času. Nové prezidentské voľby by museli byť do 60 dní po tom, čo by hlava štátu dobrovoľne či nedobrovoľne opustila úrad.

"Nechce, aby ju parlament odvolal. A nepredpokladá, že by sa poslanci dokázali rýchlo dohodnúť. Preto sa snaží veci skomplikovať a presunúť časť viny na parlament,“ povedal pre agentúru Reuters juhokórejský politológ Šin Jul.

Už niekoľko týždňov vychádzajú státisíce Juhokórejčanov do ulíc. Snímka je z posledného protestu v Soule. Autor: SITA/AP

V roku 2012 zvolili ľudia Pak za prvú ženskú hlavu štátu v histórii krajiny. Vládu prevzala vo februári 2013. Prezidenta Juhokórejčania volia na päť rokov, opätovne sa nemôže uchádzať o úrad. Pri víťazstve vo voľbách získala Pak viac ako 51 percent hlasov.

Teraz jej podľa prieskumu Gallupovho inštitútu dôverujú len štyri percentá ľudí. Pak je dcérou juhokórejského prezidenta a diktátora Pak Čong-huia. Krajine vládol v rokoch 1963 až 1979, keď ho zastrelil šéf juhokórejskej tajnej služby.

"Súčasná kríza odráža rozšírenú nespokojnosť ľudí, najmä so samotnou prezidentkou. Pak Kun-hje nevnímajú ako veľmi úspešnú hlavu štátu,“ uviedol pre Pravdu Charles Armstrong, profesor kórejských štúdií na Kolumbijskej univerzite.

"Ľudia súčasným politickým elitám vo všeobecnosti vyčítajú, že sú korupčné a že nerozumejú ľuďom. Škandál s Čche Son-sil vyzerá tak, že len potvrdzuje najhoršie obavy Juhokórejčanov z toho, že vláda Pak je nekompetentná, netransparentná a vzdialená ľuďom,“ dodal expert.