Trumpovým ministrom financií bude niekdajší bankár Mnuchin

Ministrom obchodu sa podľa stanice NBC News stane sedemdesiatdeväťroč­ný investor Wilbur Ross, ktorého majetok odhadol časopis Forbes na 2,9 miliardy dolárov. Ministerkou dopravy má podľa agentúr byť menovaná Elaine Chaová (63), bývalá ministerka práce vo vláde Georgea W. Busha.

Päťdesiattriročný Mnuchim, ktorý bol počas Trumpovej kampane šéfom financií, bude podľa Reuters prvým finančníkom so skúsenosťami z Wall Street na čele ministerstva od čias prezidenta Georgea Busha mladšieho. V rámci svojej kampane pritom Trump kritizoval vplyv veľkých bánk.

V Goldman Sachs strávil Mnuchin 17 rokov, stal sa partnerom. Odišiel v roku 2002, keď založil vlastnú spoločnosť a investoval do filmov, medzi ktorými boli hity ako Avatar alebo Šialený Max: Bláznivá cesta. Podľa filmovej databázy IMDB si sám dokonca zahral v snímke Rules Don't Apply, ktorý natočil Warren Beatty a ktorý ešte len príde do kín.

Mnuchin bude hrať dôležitú úlohu pri utváraní Trumpovej daňovej politiky a plánov v oblasti investícií do infraštruktúry. Povedie tiež agentúru, ktorej úlohou je zavádzanie medzinárodných hospodárskych sankcií. Medzi jeho úlohy bude patriť tiež prehodnotenie dohody o zrušení niektorých sankcií voči Iránu.

Trump tiež sľúbil, že v rámci svojich prvých krokov v úrade nariadi ministerstvu financií, aby označilo Čínu za menového manipulátora. Čína je pritom jedným z najväčších zahraničných držiteľov amerického dlhu.

Agentúra Bloomberg uviedla, že je známe málo o názoroch Mnuchina na úrokové sadzby, fiškálnu politiku, alebo či podporuje silný dolár, ako jeho predchodca. Vzhľadom k jeho koreňom v Goldman Sachs a jeho konanie v čase finančnej krízy by mohol pri svojom vypočutí v Senáte, ktorý musí jeho vymenovanie schváliť, čeliť ostrým otázkam.

Ako minister financií zrejme bude musieť Mnuchit tiež zvýšiť vládny dlh, pretože bude potrebné financovať Trumpove plány. Podľa analytikov tiež zrejme porastie deficit štátneho rozpočtu, pokiaľ bude Trump plniť svoje predvolebné sľuby a bude stavať múr na americko-mexickej hranici, bude znižovať dane a vydá na infraštruktúrne projekty jeden bilión dolárov.

Bloomberg tiež upozornil, že Mnuchinova rodina zarobila 3,2 milióny dolárov na obchodoch s odsúdeným podvodníkom Bernardom Madoffom. Tieto peniaze neboli vrátené obetiam podvodov, pretože ich vybrali z Madoffovho účtu ešte pred odhalením jeho podvodov.

Mnuchin tiež zarobil na krachu trhu s bývaním v roku 2008, keď on a skupina investorov kúpili skrachovanú kalifornskú hypotekárnu banku, ktorú po rekapitalizácii a premenovaní predali za viac ako dvojnásobok kúpnej ceny.

Ross, ktorý sa má stať ministrom obchodu, je známym investorom do problémových odvetví. Práve on pomohol formovať názory ohľadom obchodnej politiky, podľa ktorých severoamerická dohoda o voľnom obchode s Kanadou a Mexikom a vstup Číny do Svetovej obchodnej organizácie spôsobili masívne straty pracovných miest v továrňach v USA.

Chaová má za sebou už skúsenosti z vlády. Bola prvou ženou ázijsko-amerického pôvodu v americkom kabinete. Jej manželom je vodca republikánskej väčšiny v americkom Senáte Mitch McConnell. Na ministerstve dopravy sa najskôr zameria na zvýšenie bezpečnosti v doprave. Bude zrejme musieť rozhodovať tiež o tom, či budú môcť byť bezpilotné lietadlá nasadené do amerického vzdušného priestoru alebo o nasadení samoriadiach áut či iných technológií do prevádzky na cestách.