Taliansko zažíva rekordný migračný tlak, ľudia spia aj v uliciach Ríma

Kým tlak na Grécko po jarnej dohode EÚ s Tureckom výrazne poľavil, nápor na Taliansko naopak stúpol. Snaha Európanov zastaviť na mori pašerákov ľudí viedla k zmene ich taktiky. Pašeráci z Líbye posielajú na more preplnené člny, do ktorých sami nenastupujú, aby ich nezatkli. Člny riadia migranti. Preplnené, často len gumové lode, sa väčšinou dokážu plaviť len pár kilometrov.

„Ich taktika sa zdá byť čoraz bezohľadnejšia,“ povedal o pašerákoch pre Washington Post Joel Millmann z Medzinárodnej organizácie pre migráciu. Pašeráci často vysielajú viac plavidiel naraz, ľudia sú v nich natlačení jeden vedľa druhého. „Je to naozaj obraz lodí s otrokmi,“ povedala hovorkyňa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov v Ríme Carlotta Samiová.

Len v pondelok talianske a medzinárodné lode zachránili z mora približne 1 400 ľudí.

V Líbyi môže EÚ len ťažko uzatvoriť podobnú dohodu ako má s Tureckom. Chaos, ktorý vládne v krajine, je zároveň jedným z dôvodov prečo sa aj migranti, ktorí pôvodne nechceli opustiť Afriku, púšťajú na more. A to aj napriek tomu, že v zime je more rozbúrenejšie a ľudia riskujú podchladenie. Do Talianska prichádzajú ľudia z rôznych častí Afriky, najviac z Eritrey, ale najmä z Nigérie, kde obyvateľov terorizuje organizácia Boko Haram.

Migračná kríza, pri ktorej žiada taliansky premiér Matteo Renzi väčšiu solidaritu od európskych partnerov, v praxi znamená, že aj talianske prijímacie centrá pre migrantov sú plné. Stovky ľudí prespávajú v uliciach Ríma, situácia sa zhoršuje aj v ďalších mestách. Migračný tlak na Taliansko tak zrejme bude jedným z faktorov, ktorý ovplyvní aj výsledok nedeľného referenda. Aj keď hlasovať sa má o zmenách ústavy. Premiér Renzi však vopred vyhlásil, že ak navrhované zmeny v plebiscite neprejdú, podá demisiu. Časť voličov nespokojných s vysokou nezamestnanosťou a migračnou krízou sa možno aj preto rozhodne povedať v referende nie. „Pre mnohých je to plebiscit o premiérovi,“ upozornil denník Guardian.