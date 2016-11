Erdogan vyložil falošné karty

„Prečo sme v Sýrii? Turecko si nenárokuje na sýrsku pôdu, ktorá musí patriť jej hospodárom. Sme tam preto, aby sme obnovili spravodlivosť a urobili koniec vládnutiu krutého tyrana Asada, ktorý uskutočnil v krajine štátny teror,“ citujú svetové agentúry z utorkového vyhlásenia tureckého lídra na istanbulskom sympóziu venovanom Jeruzalemu.

Aj keď jeho bombastické výroky boli možno skôr adresované domácej politickej scéne ako zahraničiu, spôsobili rozruch. Dokonca podľa agentúry TASS na Erdoganove výroky sa bude pýtať aj ruský minister zahraničia Sergej Lavrov, ktorý v stredu odcestoval na plánovanú návštevu Turecka.

„Bude to dobrá téma s cieľom vysvetliť si nálady a zámery,“ potvrdil Michail Bogdanov, námestník ruského ministra zahraničia. V súvislosti s kontroverznými výrokmi Erdogana, ktorý sa stále tvári ako spojenec Moskvy v boji proti islamským radikálom, pripomína portál Vedomosti, že v rámci operácie Štít Eufratu sa tureckým jednotkám od októbrového vpádu do Sýrie podarilo v spolupráci so sýrskymi opozičnými povstalcami obsadiť severosýrske pohraničné mesto Džarablus a napredujú ďalej juhozápadným smerom do sýrskeho vnútrozemia.

„Podľa mojich odhadov asi milión ľudí zahynulo v Sýrii. Umieranie pokračuje vrátane detí a žien. Kde je OSN? Čo robí? Je v Iraku? Prejavili sme trpezlivosť, ale už sme nemohli viac trpieť a nakoniec sme museli spoločne so Slobodnou sýrskou armádou vstúpiť do Sýrie,“ vyhlásil teatrálne Erdogan. V čase, keď u seba doma pokračuje v tvrdých čistkách proti čo i len podozrivým z účasti na neúspešnom pokuse o štátny prevrat.

„Skutočný zámer svojich výrokov pozná len samotný Erdogan, ale aj tak nič neznamenajú. Je to veľmi zložitý človek, ktorý často robí v skutočnosti nič neznamenajúce vyhlásenia,“ reagoval pre spravodajskú agentúru NSN, možno pre niekoho prekvapujúco, Jevgenij Satanovskij, odborník na problematiku Blízkeho a Stredného východu. Zároveň pripomenul, že Erdogan útočí v Sýrii proti Kurdom, čo je v rozpore so stratégiou USA v oblasti.

„Napokon nezabúdajte, že Erdogan má v Sýrii a jej blízkosti stále za chrbtom dočasne dislokované ruské vojenské sily, ktoré sledujú každý krok tureckých jednotiek. Na radaroch kontrolujú aj aktivity tureckého letectva a v pohotovosti sú i raketové komplexy S-400,“ dodal Satanovskij s tým, že napokon Erdogan ani nemá dostatok pilotov a viac ako tretina admirálov a generálov sedí za mrežami, alebo očakáva prepustenie z armády.

„V tejto situácii hovorí o zvrhnutí Asada? No nech si hovorí,“ uzavrel Satanovskij. Podľa týždenníka Newsweek Erdoganove výroky sú iba podráždenou reakciou spôsobenou „redukciou“ tureckých ambícií.

Turecko nerobí „vietor“ v Sýrii ani v Iraku. Nemá reálne predpoklady vplývať na osudy oboch krajín. Viacerí pripomínajú, že napríklad v bitke o Mosul turecké jednotky „nepustili k slovu“ a na sýrskom území je nepatrná časť pozemných jednotiek, ktoré už niekoľko mesiacov stoja a evidentne nevplývajú na bojové aktivity.