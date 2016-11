Získa moc ďalšie antisystémové hnutie? Taliansko sa k tomu blíži

Talianske referendum v skratke

Taliansky plebiscit, ktorý sa uskutoční 4.decembra, sa týka zmien v usporiadaní riadenia štátu. Ľavicový premiér Matteo Renzi tvrdí, že povedú k tomu, aby mala krajina stabilnejšiu vládu. Od roku 1945 zažilo Taliansko 63 kabinetov.

Zmeny majú viesť k zníženiu politickej moci Senátu a posilneniu Poslaneckej snemovne. Nanovo sa tiež majú definovať vzťahy medzi centrálnymi a regionálnymi orgánmi. Vláda by získalo o niečo viac kontroly nad regiónmi.

Podľa denníka Financial Times má referendum štyri možné scenáre: Nástup dočasnej vlády

V prípade odmietnutia reformy Renzi pravdepodobne splní sľub a zloží funkciu premiéra. Taliansky prezident Sergio Mattarello začne vyjednávať s parlamentnými stranami o vymenovaní nového premiéra, ktorý zostaví technokratickú dočasnú vládu. Úlohou kabinetu bude upokojiť trhy otrasené výsledkom referenda, ktorý by mohol poškodiť talianske banky, a presadiť štátny rozpočet na nasledujúci rok.

Vláda by mala tiež za cieľ zmeniť volebný zákon, ktorý v súčasnej podobe nahráva víťazovi dodatočným počtom mandátov, aby mal pohodlnú väčšinu v parlamente. Opatrenie by bolo namierené proti populistickému Päťhviezdičkovému hnutiu, ktoré má v súčasnosti najväčšiu nádej na víťazstvo vo voľbách, ktorých riadny termín je v roku 2018. Premiérom by sa mohol stať doterajší minister financií Pier Carlo Padoan, predseda Senátu Pietro Grasso alebo minister kultúry Dario Franceschini.

Predčasné voľby

Po Renziho porážke v referende by sa tiež mohlo urýchliť konanie volieb, zrejme na začiatok budúceho roka. Tlak na ich usporiadanie by vyvíjalo tak Päťhviezdičkové hnutie, ako aj protieurópska Liga Severu. Pre predčasné voľby by bola aj veľká časť poslancov vládnej Demokratickej strany, ktorým by sa nechcelo podporovať dočasnú vládu, u ktorej sa očakáva, že bude tiež nepopulárne.

Renzi je už tretím premiérom v rade, ktorý nezostavil vládu bezprostredne po víťazstve vo voľbách, ale po páde dvoch predchádzajúcich premiérov. Štvrtý premiér by už zrejme bol pre Taliansko príliš silná káva. Výsledky predčasných volieb sú úplne nepredvídateľné.

Druhý Renziho pokus

Po referende, obzvlášť ak by jeho výsledky boli napriek Renziho porážke veľmi tesné, by súčasný premiér mohol od prezidenta dostať druhú šancu na vytvorenie novej vlády. Renzi, ktorý síce tvrdí, že by nerád po neschválení reformy pokračoval v starých ústavných koľajach, by mohol predsa len podľahnúť túžbe zotrvať pri moci.

Naznačujú to aj jeho výroky o plánoch na organizovanie významných medzinárodných konferencií, ako budú v budúcom roku summit krajín G7 a oslavy 60. výročia Rímskych dohôd, ktorými bol založený predchodca Európskej únie. Vyslúži si ale kritiku opozície, že koná proti vôli ľudu, čo by mu mohlo výraznejšie uškodiť v parlamentných voľbách.

Renziho triumf

Výsledok referenda môže ale nakoniec byť iný, než ako ukazovali prieskumy, pri ktorých zostalo veľkou neznámou značné množstvo nerozhodnutých voličov. Renzi by víťazstvom potvrdil svoje postavenie, ale jeho úlohou by aj naďalej zostalo zabezpečiť si najprv v najbližších voľbách pohodlnú väčšinu v parlamente a potom sa ešte len pustiť do ekonomických reforiem pomocou zmenených pravidiel v parlamente.

Ak si udrží Hnutie piatich hviezd vysokú popularitu, neostane Renzimu iná možnosť ako sa pokúsiť zmeniť volebný zákon s pomocou hnutia Forza Italia expremiéra Silvia Berlusconiho preto, aby víťazstvo populistov bolo čo najmenej oslnivé.