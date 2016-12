Snímka z radaru v Kanade nestačila, vodička vyviazla bez pokuty

Nečakané víťazstvo quebeckej justície pre dotknutú vodičku znamená, že ušetrí 1 160 kanadských dolárov (813 eur) na pokute. A to aj napriek tomu, že radar zaznamenal, že na mieste s obmedzením rýchlosti na 70 kilometrov za hodinu uháňa dvojnásobným tempom.

„Radary zostanú tam, kde sú,“ vyhlásil minister dopravy provincie Quebec Laurent Lessard v reakcii na rozhodnutie zmierovacieho sudcu, podľa ktorého snímka z radaru predstavuje „neprijateľný a nezákonný“ dôkaz.

Minister sa zdržal vyjadrenia k rozsudku vzhľadom na možnosť odvolať sa proti nemu, avšak zdôraznil, že poslaním radarov je zvýšiť bezpečnosť na cestách. Podobne argumentovala aj ministerka spravodlivosti Stéphanie Valléeová, ktorá pripomenula, že radary pri cestách fungujú na základe zákona prijatého poslancami v snahe zvýšiť bezpečnosť.

Provinčná vláda má teraz mesiac na to, aby sa odvolala proti prekvapivému verdiktu, ktorý by mohol predstavovať precedens. V praxi by sa mohol týkať tisícov motoristov, ktorých každý rok automaticky pokutovali na základe snímok z radaru.

„Súd ľutuje, že polícia zaviedla systém, ktorý je v úplnom rozpore s požiadavkami (zákona),“ uviedol Sudca Serge Cimon v dvanásťstranovom odôvodnení svojho rozhodnutia. Medzitým podľa denníka La Presse súd zrušil už druhú pokutu.

Radary v provincii Quebec podľa kanadského rozhlasu od roku 2009 zaznamenali 690 000 prípadov prekročenia rýchlosti, čím provinčnej pokladnici zabezpečili z pokút príjem 92 miliónov kanadských dolárov (64,7 miliónov e­ur).